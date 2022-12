Zelenskis Vašingtonā tiksies ar Baidenu un uzrunās Kongresu

ASV prezidents Džo Baidens un Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis trešdien tiksies Vašingtonā Baltajā namā, paziņojis Baltais nams.

Zelenskis vizītes laikā Vašingtonā arī uzrunās Kongresu.

Baltajā namā Zelenskis kopā ar Baidenu paziņos par "ievērojamu jaunu drošības palīdzības paketi", pavēstīja Baltā nama preses sekretāre Karīna Žanpjēra.

Vizīte "uzsvērs Savienoto Valstu nelokāmo apņemšanos atbalstīt Ukrainu tik ilgi, cik tas nepieciešams", pavēstīja Žanpjēra.

Baidens paziņos par papildu 1,8 miljardu dolāru palīdzību drošības jomā. Tā būs būtiska palīdzības apjoma palielināšana, un paketes ietvaros iekļautas arī raķešu sistēmas "Patriot", pavēstījusi augsta ranga ASV amatpersona.

Baidens un Zelenskis apspriedīs ASV un sabiedroto sniegtos ieročus un apmācību, sankcijas un cita veida spiedienu uz Krieviju, kā arī Ukrainai nepieciešamo ekonomisko un humāno palīdzību, sacīja augsta Baltā nama amatpersona.

Paredzams, ka pēc tikšanās Baltajā namā Zelenskis uzrunās abas Kongresa palātas. Kā paziņojusi Pārstāvju palātas spīkere Nensija Pelosi, "ļoti īpaša uzmanība tiks pievērsta demokrātijai".

Vizīte tika klusi plānota kopš ar Baidena un Zelenska telefonsarunas 11. decembrī, kam sekoja oficiāls ielūgums pirms nedēļas un vizītes apstiprināšana svētdien.

Ukrainas prezidents tviterī apliecinājis, ka jau ir ceļā uz Vašingtonu.

On my way to the US to strengthen resilience and defense capabilities of 🇺🇦. In particular, @POTUS and I will discuss cooperation between 🇺🇦 and 🇺🇸. I will also have a speech at the Congress and a number of bilateral meetings.