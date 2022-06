Zemestrīcē Afganistānā bojāgājuši vismaz 250 cilvēki

Afganistānas dienvidaustrumus skārusi 6,1 magnitūdas stipra zemestrīce, kurā dzīvību zaudējuši vismaz 255 cilvēki, vēsta valsts oficiālā ziņu aģentūra.

Zemestrīce notika agrā trešdienas rītā pēc vietējā laika. Tās epicentrs bija netālu no Hostas pilsētas uz dienvidiem no galvaspilsētas Kabulas, raksta portāls "The Guardian".

Vismaz 255 cilvēki gājuši bojā un vēl 155 ievainoti Paktikas provinces Barmalas, Zirukas, Nakas un Gajanas rajonos, trešdienas rītā paziņoja Afganistānas ziņu aģentūra "Bakhtar". Uz vietām, kurās zemestrīce bija radījusi postījumus, glābšanas vienības tika nogādātas ar helikopteru.