Ženēvas samitā Putina un Baidena 'tete-a-tete' sarunas nav plānotas, paziņo Kremlis

Krievijas un ASV prezidentu Vladimira Putina un Džo Baidena samitā trešdien Ženēvā "tete-a-tete" sarunas nav plānotas, otrdien žurnālistiem pavēstīja Putina padomnieks Jurijs Ušakovs, vienlaikus atzīstot, ka viss ir atkarīgs no pašiem prezidentiem.

Līderu tikšanās būs trīs daļās. Vispirms saruna šaurā lokā, bet pēc tam sarunas paplašinātā sastāvā, un tajās būs neliels pārtraukums, sacīja amatpersona.

Uz precizējošu jautājumu, vai prezidentiem būs "tete-a-tete" sarunas, Ušakovs sacīja: "Nē. Šaurais sastāvs."

Šajā sarunu posmā ar prezidentiem kopā būs Krievijas un ASV ārlietu resoru vadītāji Sergejs Lavrovs un Entonijs Blinkens.

Piekritis tam, ka formāts "viens pret vienu" izmantots agrākajās Krievijas un ASV līderu sarunās, arī laikā, kad ASV prezidenta amatu ieņēma Baraks Obama, Ušakovs norādīja, šoreiz viss ir atkarīgs no pašiem prezidentiem.

"Kā prezidenti nolems, daudz kas ir atkarīgs no viņiem, bet sarunas sāksies šaurā sastāvā. Bet, kas attiecas uz to, vai prezidenti gribēs atiet malā un parunāt "tete-a-tete", es nezinu, tas ir atkarīgs no viņiem," sacīja Kremļa pārstāvis.

Pēc sarunu noslēguma prezidenti katrs atsevišķi runās ar preses pārstāvjiem.

Šī būs pirmā Baidena un Putina tikšanās kopš Baidena stāšanās ASV prezidenta amatā. Tiesa gan, līderi ir tikušies 2011.gdā, kad Baidens ieņēma viceprezidenta amatu.

Krievijas un ASV prezidenti šogad divas reizes ir runājuši pa telefonu.

Savukārt ASV prezidents Džo Baidens pirmdien paziņoja, ka viņš noteiks "sarkanās līnijas" Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam viņu gaidāmajā samitā.

"Es nemeklēju konfliktu ar Krieviju, bet mēs atbildēsim, ja Krievija turpinās savas kaitīgās darbības," uzstāja Baidens, runājot pēc sava pirmā NATO samita kopš ievēlēšanas prezidenta amatā.

Baidens arī nosauca Putinu par "sīkstu" un "cienīgu pretinieku" pirms trešdien gaidāmās viņu tikšanās Ženēvā.

Šis brīdinājums Kremļa līderim izskanējis laikā, kad Baidens cenšas atjaunot Vašingtonas transatlantiskās saites ar sabiedrotajiem pēc sava priekšgājēja Donalda Trampa radītā saspīlējuma.

Pēc Baidena aicinājuma NATO valstu līderi piekrita strādāt kopā pret "sistēmiskiem izaicinājumiem", kurus rada Ķīnas agresīvā politika.

NATO valstu līderi pirmdien arī brīdināja Krieviju, ka atgriezties pie normālām attiecībām alianses un Maskavas starpā nav iespējams, kamēr Krievija nesāks ievērot starptautiskās tiesības un pienākumus.