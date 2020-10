Ziemeļīrijā Latvijas pilsoni tiesā par vērtīga sviesta zādzību

Lielbritānijas Ziemeļīrijas pavalsts Portadaunā kāds daugavpilietis notiesāts ar astoņu mēnešu nosacītu sodu par sviesta zādzību, vēsta reģionālais medijs "Armagh I".

Portadaunā jau vairākus gadus dzīvojošais Vadims Baranovskis no sava darba devēja "Evron Foods", kas ražo saldētus un atdzesētus maizes izstrādājumus, nozadzis sviestu kopumā vairāk nekā 660 eiro vērtībā. Kopumā viņš no pārtikas ražotāja noliktavs aizstiepis astoņus sviesta iepakojumus, no kuriem katrs bijis vairāk nekā 80 eiro vērts. Zādzība paveikta divos piegājienos – sešus sviesta klučus viņš iznesis šī gada 26. janvārī, bet trīs dienas vēlāk – 29. janvārī – paņēmis vēl divus.

Viņa aizstāvis tiesas sēdē skaidrojis, ka lielākā daļa sviesta nosūtīti ģimenei uz Latviju, kura esot nonākusi grūtībās.

Iesniegums policijā par zādzību saņemts jau nākamajā dienā pēc otrā zādzības gadījuma. Baranovskis, kurš konkrētajā uzņēmumā bija nostrādājis jau septiņus gadus, pēc notikušā tūlītēji atlaists. Aizstāvis atzīmējis, ka zādzība bijusi "muļķīga rīcība" kaut vai tādēļ, ka visā uzņēmumā tiek veikta videonovērošana un tā pārraugi tūlītēji noskaidrojuši lietas apstākļus.

Jau tiesas sēdes laikā Baranovskis bija sagādājis 600 mārciņas, lai segtu nodarītos zaudējumus. Tiesa viņam piespieda zaudējumu atmaksu "Evron Foods", kā arī piesprieda nosacītu astoņu mēnešu cietumsodu.