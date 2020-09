Ziemeļīrijas miera līgums nedrīkst kļūt par 'Brexit' upuri, pauž Baidens

ASV Demokrātiskās partijas prezidenta amata kandidāts Džo Baidens izteicies, ka Ziemeļīrijas miera līgums nedrīkst kļūt par "Brexit" procesa upuri, ziņo britu raidsabiedrība BBC.

Mikroblogošanas vietnē "Twitter" Baidens rakstīja, ka jebkuram tirdzniecības darījumam starp ASV un Lielbritāniju jābūt atkarīgam no šī miera līguma ievērošanas.

Ziemeļīrijas miera līgums, par kuru runā demokrātu politiķis ir 1998. gadā panāktā "Lielās piektdienas" vienošanās. Tā paredzēja drošības pārbaudes punktu noņemšanu no Īrijas-Ziemeļīrijas robežas un sekmēja vardarbības pārtraukšanu starp unionistiem, kuri vēlējās, lai Ziemeļīrija ir daļa no Lielbritānijas, un nacionālistiem, kuri vēlējās, lai Ziemeļīrija būtu iekļauta Īrijas Republikas sastāvā.

"Brexit" kontekstā Ziemeļīrijas jautājums aktualizējies Lielbritānijas valdības nesen ierosinātā likumprojekta dēļ. Likumprojekts paredz Apvienotajai Karalistei vienpusēji noteikt, kurām precēm, kas ceļo no Lielbritānijas salas uz Ziemeļīriju, būtu jāpiemēro tarifi. Izstāšanās līgumā teikts, ka par to lēmums jāpieņem Apvienotajai komitejai, kuru veido pārstāvji no Lielbritānijas un ES. Likumprojektu šonedēļ jau apstiprināja Lielbritānijas apakšpalātas deputāti. Londona par šo likumprojektu izpelnījusies asu kritiku, jo šāds likums nozīmētu atkāpšanos no atsevišķiem punktiem "Brexit" līgumā.

We can’t allow the Good Friday Agreement that brought peace to Northern Ireland to become a casualty of Brexit.

Any trade deal between the U.S. and U.K. must be contingent upon respect for the Agreement and preventing the return of a hard border. Period. https://t.co/Ecu9jPrcHL