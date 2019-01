Ziemeļjūrā sāks izcelt vētrā no kuģa noskalotos konteinerus

Sestdien Ziemeļjūrā sāksies darbi pie vairāk nekā 200 konteineru izcelšanas, kas pagājušajā nedēļā vētras laikā iegāzās no kravas kuģa "Zoe".

Piektdienas vakarā no Eimeidenas ostas izbraukuši divi specializēti Nīderlandes glābšanas kuģi, paziņoja Nīderlandes Infrastruktūras ministrija. Vēl viens glābšanas kuģis ir ceļā no Norvēģijas.

Viens no kuģiem noteiks konteineru precīzu atrašanās vietu jūras dzelmē.

Konteineru izcelšanas operācija varētu ilgt mēnešiem.

Jūra dzelmē atrodas vairums no 281 konteinera, kas tika noskaloti no kuģa, 21 konteiners izskalots krastā, bet aptuveni 40 konteineri joprojām ir pazuduši.

394 metrus garais kuģis "Zoe", kas ir viens no lielākajiem konteineru kuģiem pasaulē, brauca no Antverpenes uz Brēmerhāfeni, kad 2. janvārī vētras laikā no kuģa jūrā iegāzās 281 konteiners, no kuriem divos atradās bīstami materiāli.

Vienā no konteineriem, kas atvērās, atradās 250 maisi ar toksisku peroksīdu pulvera formā. Vairāki no šiem maisiem ir izskaloti krastā.

Otrs konteiners ar bīstamajiem materiāliem vēl nav atrasts. Tajā atradās 1400 kilogrami litija bateriju. Nīderlandes Infrastruktūras un ūdens resursu apsaimniekošanas ministrija sacīja, ka šis konteiners nerada akūtu risku videi.

Šveices kuģniecība MSC ir piekritusi segt visus sakopšanas izdevumus.

No konteineriem krastā Vācijā un Nīderlandē tika izskalots liels daudzums plastmasas iepakojuma un sadzīves priekšmetu, tostarp televizori.