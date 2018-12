Ziemeļkoreja: denuklearizācija nozīmē arī ASV radīto kodoldraudu likvidēšanu

Ziemeļkoreja paziņojusi, ka Korejas pussalas atbruņošana no kodolieročiem jeb denuklearizācija nozīmē arī pilnībā likvidēt ASV radītos kodoldraudus Ziemeļkorejai, raksta aģentūra "Reuters".

12. jūnijā ASV un Ziemeļkorejas līderi tikās vēsturiskā samitā. Tikšanās noslēguma dokumentā rakstīts, ka Ziemeļkoreja apņemas strādāt pie pilnīgas Korejas pussalas denuklearizācijas, savukārt ASV apņemas sniegt drošības garantijas Ziemeļkorejai. Tomēr konkrētas detaļas par to, kā izpaudīsies denuklearizācija nebija atklātas.

"Kad mēs runājam par Korejas pussalu, termins iekļauj Ziemeļkorejas teritoriju un Dienvidkorejas teritoriju, kurā izvietoti ASV kodolieroči un citi agresijas spēki," teikts Ziemeļkorejas medija KCNA ziņojumā. "Kad mēs runājam par Korejas pussalas denuklearizāciju, to jāsaprot, kā visu kodoldraudu faktoru aizvākšanu ne tikai no ziemeļiem un dienvidiem, bet arī no kaimiņos esošajām teritorijām," rakstīts Ziemeļkorejas medijā.

ASV paziņojušas, ka neatcels sankcijas, kamēr netiks panākts lielāks progress pārbaudāmas denuklearizācijas jautājumā. KCNA ziņojumā norādīts, ka Ziemeļkoreja noraida amerikāņu aicinājumus vienpusēji atbruņoties no kodolieročiem un ka Vašingtonai būtu jāatsakās no maldīgā priekšstata, ka tā panāks Ziemeļkorejas atteikšanos no kodolieročiem ar "spiediena un apspiešanas" palīdzību.

Konkrētāka denuklearizācijas definīcija varētu tikt apspriesta vēlreiz, jo ASV prezidents Donalds Tramps izteicies, ka notiek darbi pie vēl vienas tikšanās starp viņu un Ziemeļkorejas līderi Kimu Čenunu nākamā gada sākumā, atzīmē aģentūra "Reuters".