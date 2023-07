Ziemeļkoreja militārajā parādē demonstrē jaunus dronus

Ziemeļkorejas līderis Kims Čenuns plašā militārā parādē galvaspilsētā Phenjanā demonstrējis kodolraķetes un jaunus uzbrukuma bezpilota lidaparātus, raksta "Al Jazeera".

Kims ceturtdienas vakarā vadīja parādi, lai atzīmētu "Uzvaras dienu", Ziemeļkorejas nosaukumu karadarbības beigām Korejas karā no 1950. līdz 1953. gadam. Totalitārās valsts pasākumā piedalījās arī delegācijas no Ķīnas un Krievijas. Krievijas aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu un Ķīnas valdošās partijas amatpersona Li Hundžens parādi kopā ar Kimu vēroja no balkona.

Parādē tika demonstrētas Ziemeļkorejas starpkontinentālās ballistiskās raķetes "Hwasong-17" un "Hwasong-18", kā arī notika jaunu uzbrukumu un novērošanas bezpilota lidaparātu pārlidojums, piektdien ziņoja Korejas oficiālā Centrālā ziņu aģentūra (KCNA). "Stratēģiskās bezpilota izlūkošanas lidmašīnas un daudzfunkcionāli uzbrukuma droni, kas izstrādāti nesen (..) lidoja demonstrācijās," vēstīja KCNA.

Ziemeļkorejas valsts mediji iepriekš ziņoja, ka Kims un Šoigu kopā apskatījuši militāro izstādi un aizvadījuši sarunas par militāriem jautājumiem, kas saistīti ar "reģionālās un starptautiskās drošības vidi".

Kima jaunākā militārā spēka demonstrācija notiek laikā, kad Korejas pussalā valda paaugstināta spriedze. Ziemeļkoreja šogad ir veikusi atkārtotus ieroču izmēģinājumus, tostarp vairākus starpkontinentālās ballistiskās raķetes "Hwasong-18" testus. Phenjana šo raķeti dēvējusi par savu līdz šim spēcīgāko ieroci. Krievija un Ķīna uztur draudzīgas attiecības ar Phenjanu, pret kuru ir noteiktas bargas starptautiskas sankcijas.