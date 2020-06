Ziemeļkoreja pauž atbalstu Honkongas autonmijas graušanai

Ziemeļkorejas ārlietu ministrs Ri Sons Ķīnas vēstniekam Li Džindžunam paudis atbalstu, līdz šim autonomo Honkongas pakļaujot stingrākai centrālās vars kontrolei, paziņojusi Zziemeļkorejas aģentūra KCNA.

Ri uzsvēris, ka šis jautājums ir Ķīnas iekšpolitikas lieta, un starptautiska iejaukšanās pārkāpj Ķīnas suverenitāti, kā arī starptautiskos likumus. Viņš atgādinājis, ka Korejas Tautas Republika vienmēr atbalstīs Ķīnas [komunistisko] partiju un valdību. Vēstnieks par šo atbalstu paudis pateicību.

Ziemeļkorejas pārstāju komentāri seko jauna nacionālā drošības likuma pieņemšanai Ķīnā, kas pēc Rietumu analītiķu domām ierobežos agrākajā Lielbritānijas kolonijā līdz šim baudīto brīvību. Autonomiju vismaz līdz 1947. gadam noteica Ķīnas un Lielbritānijas vienošanās par Honkongas politiskās un tiesu iekārtas nemainību pēc tās pāriešanas Pekinas jurisdikcijā 1997. gadā. Tomēr tagad izskatās, ka "divas sistēmas – viena Ķīna" pieeja ir noslēgusies.

Ziemeļkorejas pārstāvis arī paudis, ka ASV nav tiesīgas kritizēt Ķīnu par Honkongā notiekošo vai cilvēktiesību neievērošanu, kad Vašingtona draud pret saviem pilsoņiem palaist suņus, lai apspiestu pret rasismu vērstos protestus. Tādējādi autoritārās valsts ministrs atsaucās uz ASV prezidenta Donalda Trampa pirms dažām dienām izteiktu izteicienu, ka pūli no drošības barjeru pārraušanas atturējuši nikni suņi.

....have been greeted with the most vicious dogs, and most ominous weapons, I have ever seen. That's when people would have been really badly hurt, at least. Many Secret Service agents just waiting for action. "We put the young ones on the front line, sir, they love it, and....