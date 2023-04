Ziemeļkoreja paziņo par pirmā militārā izlūkošanas satelīta izgatavošanu

Ziemeļkorejas līderis Kims Čenuns paziņojis, ka Ziemeļkoreja pabeigusi būvēt savu pirmo militāro izlūkošanas satelītu, un devis zaļo gaismu tā palaišanai, vēsta šīs valsts mediji.

Pirms aptuveni nedēļas Ziemeļkoreja izšāva jauna tipa raķeti, kurā izmantota cietā degviela. Tas savukārt varētu nozīmēt tehnisko izrāvienu Phenjanas ieroču programmās.

Analītiķi uzskata, ka starpkontinentālās ballistiskās raķetes un kosmosa programmas attīstībā ir vērojama nozīmīga tehnoloģiju pārklāšanās.

Kims, apmeklējot Ziemeļkorejas Nacionālo aviācijas un kosmosa attīstības pārvaldi, arī aicināja darbiniekus "nostiprināt satelītu izlūkošanas spējas, izvietojot vairākus izlūkošanas satelītus dažādās orbītās pēc kārtas".

Militārā izlūkošanas satelīta izstrāde bija viens no galvenajiem aizsardzības projektiem, par kuriem Ziemeļkorejas līderis paziņoja 2021. gadā.

Kims otrdien sacīja, ka šīs izlūkošanas tehnoloģijas iegūšana ir "galvenais uzdevums, kas obligāti jāizpilda", kā pamatojumu tam minot ASV un Dienvidkorejas draudus.

2022. gada decembrī Ziemeļkoreja paziņoja, ka ir veikusi "svarīgu pēdējā posma pārbaudi" izlūkošanas satelīta izstrādē, un plānot to pabeigt līdz 2023. gada gada aprīlim. Tobrīd Dienvidkorejas eksperti pauda šaubas par pārbaudes rezultātiem, norādot, ka Ziemeļkorejas publiskoto melnbalto attēlu kvalitāte, kas it kā uzņemti no satelīta, ir slikta.

Phenjana nav paziņojusi, kad plāno palaist kosmosā militāro izlūkošanas satelītu, bet Kims otrdien izteicās, ka tas tiks palaists plānotajā datumā.

Eksperti pieļauj, ka Ziemeļkoreja varētu vispirms palaist kosmosā "simbolisku" satelītu un pēc tam to uzlabot, taču bez Ķīnas un Krievijas tehnoloģiskā atbalsta tai būs grūti veikt izlūkošanu. Tomēr Phenjanas paziņojumu nevar atstāt bez ievērības.