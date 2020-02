Ziemeļkoreja pērn turpinājusi attīstīt kodolraķešu programmu, liecina ANO ziņojums

Ziemeļkoreja pērn turpinājusi attīstīt savas kodolraķešu un ballistisko raķešu programmas, tādējādi pārkāpjot Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) noteiktās sankcijas, atsaucoties uz ANO ziņojumu, raksta aģentūra "Reuters".

Totalitārā valsts arī importējusi rafinētus naftas produktus un ar Ķīnas palīdzību eksportējusi ogles 370 miljonu ASV dolāru vērtībā, atklāj ziņojums.

"2019. gadā Korejas Tautas Demokrātiskā Republika nepārtrauca savas nelikumīgās kodolraķešu un ballistisko raķešu programmas, kuras tā turpināja attīstīt, pārkāpjot [ANO] Drošības Padomes rezolūcijas," rakstījuši neatkarīgie ANO sankciju uzraugi.

Uzraugi arī ziņoja, ka, mēģinot izvairīties no sankciju sloga, Ziemeļkoreja uzsākusi preču eksportu, izmantojot baržas. Kopš 2017. gada ieviestās sankcijas Ziemeļkorejai aizliedz dažādu preču eksportu.

Ziņojumā vēstīts, ka Ziemeļkoreja lielāko daļu sava ogļu eksporta nodrošina ar pārvadājumiem no viena kuģa uz citu – šajā gadījumā no kuģiem, kas ceļo ar Ziemeļkorejas karogu uz Ķīnā bāzētām baržām.

Ķīna ir galvenā Ziemeļkorejas sabiedrotā, taču vairākkārt apgalvojusi, ka ievēro ANO noteiktās sankcijas. Paziņojumā Ķīnas misija ANO norādīja, ka visas pret Pekinu vērstās apsūdzības ir nepamatotas.