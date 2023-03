Ziemeļkoreja testējusi jaunu zemūdens kodoluzbrukuma dronu, kas spēj radīt "radioaktīvu cunami". Šāds ierocis spētu iznīcināt ienaidnieka kara kuģus un ostas, atsaucoties uz totalitārās valsts mediju ziņoto, raksta "Al Jazeera".

Šonedēļ Ziemeļkorejas līdera Kima Čenuna vadībā notikušā militārā treniņā armija veica izmēģinājuma šāviņus jaunu ieroču sistēmai. Mērķis bija pārbaudīt ieroča spēju veikt plaša mēroga postošus sprādzienus, piektdien vēstīja valsts ziņu aģentūra KCNA.

"Šo zemūdens uzbrukuma dronu var izvietot jebkurā piekrastē un ostā. To var arī vilkt virszemes kuģis," skaidroja medijs.

Ziņu aģentūra vēstīja, ka ieroča izmēģinājums otrdien veikts Hamgjonas provinces dienvidu ūdeņos. Drons ūdenī atradies 59 stundas un 12 minūtes 80 līdz 150 metru dziļumā pirms tas ceturtdien detonēts austrumu krasta ūdeņos. Medijs gan plašāk neaprakstīja drona kodolspējas. Zemūdens dronu sistēma paredzēta, lai pielavītos un negaidīti uzbruktu ienaidniekam. Drons spēj iznīcināt jūras spēku uzbrucēju grupas un lielākās operatīvās ostas.

North Korean state media notes that Kim Jong Un oversaw recent weapons test, including of a “a new underwater offensive weapon system.” KCNA describes it as “unmanned underwater nuclear attacking vessel ‘Haeil’”. (No previous indication that such a program existed in DPRK.) pic.twitter.com/LHHp4V8B3D