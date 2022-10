Ziemeļkoreja veikusi sesto raķešu testu divu nedēļu laikā

Ziemeļkoreja ceturtdien izšāva vēl divas ballistiskās raķetes. Šis ir jau sestais raķešu tests, kuru Phenjana veikusi nepilinu divu nedēļu laikā, raksta britu raidsabiedrība BBC.

Phenjana trešdien veikto testu raksturoja kā "tikai pretdarbības pasākumus" kopīgajām ASV un Dienvidkorejas militārajām mācībām.

Otrdien totalitārā valsts izšāva raķeti virs Japānas, liekot ASV sasaukt ārkārtas Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Drošības padomes sēdi. Šajā sanāksmē Vašingtona apsūdzēja Krieviju un Ķīnu – divas galvenās Phenjanas sabiedrotās – par Kima Čenuna vadītās valsts aizsargāšanu pret papildu sankcijām.

Iebilstot pret papildu sankcijām, Maskava un Pekina ir devušas Phenjanai "vispārēju aizsardzību", sacīja ASV vēstniece ANO. Ķīnas un Krievijas pārstāvji sacīja, ka dialoga palielināšana ir labāks risinājums nekā Ziemeļkorejas sodīšana.

Pēdējos divus mēnešus ASV, Dienvidkoreja un Japāna ir rīkojušas vairākas apvienotas militārās mācības. Viens no to mērķiem ir atturēt Phenjanu no agresijas. Ziemeļkorejas līderis Kims Čenuns tās uzskata par pierādījumu tam, ka viņa ienaidnieki gatavojas karam.

Savā paziņojumā Ziemeļkoreja apsūdzēja ASV "militārās spriedzes saasināšanā Korejas pussalā".

Trešdien ASV, Japāna un Dienvidkoreja veica papildu mācības, kuras bija atbilde uz otrdien īstenoto Ziemeļkorejas raķetes izmēģinājumu. ASV paziņoja, ka starp aizliegto raķešu izmēģinājumu, kuru veica Phenjana, un ASV-Dienvidkorejas-Japānas militārajām mācībām "nav līdzvērtības".

ASV arī pārdislocēja savu aviācijas bāzes kuģi "USS Ronald Reagan" netālu no Korejas pussalas.