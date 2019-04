Ziemeļkorejas līderis aprīlī Krievijā tiksies ar Putinu, atklāj Kremlis

Ziemeļkorejas līderis Kims Čenuns apmeklēs Krieviju aprīļa beigās un vizītes gaitā pirmo reizi tiksies ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, ceturtdien pavēstīja Maskava.

"Atsaucoties Vladimira Putina ielūgumam, Kims Čenuns apmeklēs Krieviju aprīļa otrajā pusē," teikts Kremļa paziņojumā, kas publicēts tā oficiālajā tīmekļa vietnē.

Tikšanās varētu notikt Krievijas Tālajos Austrumos, vēsta Krievijas, Dienvidkorejas un Japānas mediji.

Putins jau iepriekš apliecinājis gatavību tikties ar Kimu.

Šobrīd Maskavā uzturas ASV prezidenta Donalda Trampa padomniece Fiona Hila, lai tiktos ar Krievijas kolēģi Juriju Ušakovu, apliecināja Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs.

Maskavā uzturas arī ASV īpašais Ziemeļkorejas jautājumu sūtnis Stīvens Bīgans, paziņoja ASV Valsts departaments.

Krievijas Tālo Austrumu pilsētā Vladivostokā, kas atrodas netālu no robežas ar Ziemeļkoreju, Phenjanas amatpersonas redzētas, inspicējam dzelzceļa stacijas ēku, vēsta Krievijas mediji.

Pēdējais Krievijas un Ziemeļkorejas samits notika 2011. gadā, kad patlabanējā Ziemeļkorejas līdera tēvs Kims Čenirs devās uz Sibīriju, lai tiktos ar Dmitriju Medvedevu, kas tobrīd ieņēma Krievijas prezidenta amatu.

Tramps un Kims pirmo reizi tikās Singapūrā pagājušā gada 12. jūnijā, kad parakstīja kopīgu dokumentu, kurā Ziemeļkoreja apņēmusies "strādāt Korejas pussalas pilnīgas denuklearizācijas virzienā", taču šajā jomā nekādu progresa pazīmju nav.

Otrais Trampa un Kima samits, kas 27. un 28. februārī notika Hanojā, Vjetnamā, beidzās bez gala dokumenta pieņemšanas, jo abas puses nespēja pārvarēt domstarpības galvenajā jautājumā par to, kādā veidā Ziemeļkorejai būtu jāatbrīvojas no kodolieročiem, un par to, ko Phenjana saņems apmaiņā pret atteikšanos no kodolieročiem.