Ziemeļkorejas raķešu izmēģinājumi nav 'uzticības pārkāpšana', uzskata Tramps

ASV prezidents Donalds Tramps piektdien sacīja, ka Ziemeļkorejas nesenie raķešu izmēģinājumi nav "uzticības pārkāpšana".

"Tās ir tuvā darbības rādiusa [raķetes], un es nepavisam neuzskatu, ka tā būtu uzticības pārkāpšana. Un, ziniet, kādā brīdī es tā varētu uzskatīt, bet ne šajā brīdī," intervijā izdevumam "Politico" sacīja Tramps.

"Tās bija tuvā darbības rādiusa raķetes un ļoti parasta lieta."

Tramps, kurš iepriekš izteicies, ka viņam ir ļoti labas attiecības ar Ziemeļkorejas līderi Kimu Čenunu, norādīja, ka viņš arī var zaudēt ticību izolētās valsts vadītājam.

"Ir iespējams, ka es kādā brīdī ticību zaudēšu, bet šobrīd tas nebūt tā nav," norādīja prezidents.

Tramps un Kims pirmo reizi tikās Singapūrā pagājušā gada 12. jūnijā, kad parakstīja kopīgu dokumentu, kurā Ziemeļkoreja apņēmusies "strādāt Korejas pussalas pilnīgas denuklearizācijas virzienā", taču šajā jomā nekādu progresa pazīmju nav.

Otrais Trampa un Kima samits, kas 27. un 28. februārī notika Hanojā, Vjetnamā, beidzās bez gala dokumenta pieņemšanas, jo abas puses nespēja pārvarēt domstarpības galvenajā jautājumā par to, kādā veidā Ziemeļkorejai būtu jāatbrīvojas no kodolieročiem, un par to, ko Phenjana saņems apmaiņā pret atteikšanos no kodolieročiem.