Zinātnieki ar mākslīgām bruņurupuču oliņām izseko zagļus

Kostarikāņu zinātnieki izgudrojuši jaunu sistēmu bruņurupuču malumednieku ķeršanai. Dabas aizsardzības organizācijas "Paso Pacifico" ekoloģe Kima Viljamsa Gilena radījusi rupuču olu mulāžas, kurās atrodas izsekošanas ierīces, vēsta "Vice".

Olu veidolā paslēptas izsekošanas ierīces zinātniekiem izdevies attīstīt pateicoties ASV valdības programmai, kas atbalstījusi tehnoloģisku ierīču izstrādi nelegālu dzīvnieku un to daļu tirdzniecības apkarošanai. Olu izsekošana, izmantojot globālās pozicionēšanas sistēmu, ļauj izsekot zagļu ceļus, ne tikai pieķert maluzvejniekus notikuma vietā.

Tas savukārt dod iespēju cīnīties ne tikai ar melnā darba darītājiem, bet visu nelegālo tirdzniecības tīklu līdz pat Kostarikas un citu Centrālamerikas valstu bāriem, kur nelegāli iegūtās bruņurupuču olas ir dārga, bet tūristu un elitāru klubu apmeklētāju iecienīta uzkoda. Daļa bāros pieejamo olu nāk no stingri regulēta legāla bruņurupuču olu tirgus, bet vairumu piegādājot malumednieki.

Olas ir daļa no šota tipa dzēriena - čilli un tomātu mērcē izturētās olas ievieto glāzēs, un tās pārlej ar kādu alkoholisku kokteili.

Tā kā gandrīz visas bruņurupuču sugas ir apdraudētas, dabas aizstāvji vēlētos, lai šī iecienītā bāru izklaide tiktu izbeigta. Tomēr pagaidām lielākā cīņa ir ar nelegālā rūpala apkarošanu. Ik vakaru dabas draugi uzlādē mākslīgo olu baterijas, ievieto tajās sim kartes, noslēdz un aizkrāso mākslīgo olu aizdares vietas, lai tās nebūtu pamanāmas. Tad viņi saulrietā pludmalē sagaida bruņurupuču mātītes, kuras izrok smiltīs iedobumus jeb ligzdas, un, kad aptuveni puse no kopumā ap 40 olām ir iedēta, tiek pievienota arī mākslīgā oliņa. Aptuveni vidū ola tiek likta, lai tā nebūtu pārāk seklu, kur to var sagrābt kādi putni vai mazie plēsēji, ne arī pārāk dziļu, kur to varētu nepaņemt malumednieki.

Pēc malumednieku sirojuma jau tiek izsekotas tās olas, kuras nonāk zagļu nagos. Dažas aizceļojot pat simtiem kilometrus no to paņemšanas vietas. Zinātnieki šajā gadījumā var pat noskaidrot konkrētas adreses, kur mākslīgā ola paviesojusies. Pagaidām gan olu izsekošana ir tikai sākta un netiekot izmantota, lai arestētu konkrētus noziedzniekus, norāda medijs.