Žurnālisti atraduši jahtu, kas varētu būt izmantota gāzes vadu sabotāžā

Izdevums "Der Spiegel" ceturtdien publicējis aprakstu un fotogrāfiju ar jahtu, ar kuras palīdzību varētu būt saspridzināti gāzes vadi "Nord Stream" un "Nord Stream 2".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Izdevums vēsta, ka tā ir 15 metrus gara "Bavaria Cruiser 50" tipa jahta "Andromeda", kuru Vācijai piederošajā Rīgenes salā noīrējusi nezināmu personu grupa. Iepriekš raidorganizācijas ARD un SWR, kā arī laikraksts "Die Zeit" vēstīja, ka diviem cilvēkiem šajā grupas bijušas Ukrainas pases.

Netieši jahtas saistību ar Rīgenes salu apliecina fakts, ka Vācijas policija janvārī izvaicājusi iznomāšanas kompānijas, tajā skaitā "Andromeda" īpašniekus, cenšoties noskaidrot, kurš tieši septembrī noīrēja jahtu.

Vācijas laikraksts "Die Zeit" un raidorganizācijas ARD un SWR otrdien ziņoja, ka izmeklētājiem lielā mērā izdevies rekonstruēt 2022.gada 26.septembrī notikušo "Nord Stream" saspridzināšanu.

Atsaucoties uz vairākām anonīmām amatpersonām, mediji ziņoja, ka pieci vīrieši un sieviete uzbrukuma īstenošanai izmantoja jahtu, kuru noīrēja diviem ukraiņiem piederošs uzņēmums Polijā.

Jahta devās uz diversijas vietu 6. septembrī no Vācijas ostas Rostokas. Tur tajā tika iekrauta operācijai nepieciešamā krava, kas iepriekš ar automašīnu bija nogādāta ostā. Izmeklēšanas laikā noskaidrojās, ka nākamajā dienā jahta atradās Vācijas komūnā netālu no Rostokas, bet pēc tam pie Dānijai piederošas salas uz ziemeļaustrumiem no Bornholmas.

Sabotāžas grupā bija seši cilvēki: kapteinis, divi ūdenslīdēji, divi palīgi un mediķis. Jahtas īrēšanai un kustībai pa Eiropu tika izmantotas viltotas pases.

Arī laikraksts "The New York Times" otrdien, pamatojoties uz jaunāko ASV izlūkošanas informāciju, ziņoja, ka "Nord Stream" saspridzināšanu, iespējams, veicis grupējums, kas atbalsta Ukrainu.

Saskaņā ar "The New York Times" ziņoto, nekas neliecina, ka grupējums būtu darbojies pēc Ukrainas valdības amatpersonu rīkojuma.

Ukrainas valdība ir noliegusi jebkādu saistību ar "Nord Stream" saspridzināšanu.