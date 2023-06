Zviedrija apsūdz vīrieti PKK finansēšanā

Zviedrijas prokuratūra piektdien izvirzīja apsūdzību pret kādu vīrieti, kuru tur aizdomās par noziegumiem saistītiem ar ieročiem un Kurdistānas strādnieku partijas (PKK) finansēšanu, ziņo aģentūra "Reuters".

Prokurori apgalvo, ka šī ir pirmā reize, kad Zviedrijā kāds apsūdzēts mēģinājumos finansēt PKK.

"Izmeklēšanā iegūtie pierādījumi ir raisījuši aizdomas, ka vīrietis darbojies PKK vārdā," ziņojumā komentējis prokuratūras pārstāvis. Paziņojumā teikts, ka apsūdzības vīrietim, kurš ir aptuveni 40 gadus vecs, izvirzītas aizdomās par īpaši smagu izspiešanu, noziegumiem saistītiem ar ieročiem un mēģinājumiem finansēt terorismu.

Ankara un Rietumu sabiedrotie, tā skaitā Eiropas Savienība (ES) un ASV, PKK atzinuši par teroristisku organizāciju.

Apsūdzības izvirzītas laikā, kad Turcija joprojām nav apstiprinājusi Zviedrijas pieteikumu aliansei. Ankara savu lēmumu skaidro ar to, ka Zviedrija it kā atbalsta kaujinieku grupējumus, kurus Turcija klasificējusi kā teroristus, to skaitā PKK. Savukārt Stokholma vairākkārt uzsvērusi, ka tā izpildījusi Ankaras nosacījumus, lai izlīdzinātu savu ceļu uz dalību NATO.

Sarunas abu valstu starpā par Zviedrijas pievienošanos aliansei atsāksies nākamajā nedēļā.