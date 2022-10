Zviedrija: 'Nord Stream' gāzes noplūdes vairs nav redzamas

Baltijas jūrā vairs nav redzamu noplūžu no gāzes vadiem "Nord Stream 1" un "Nord Stream 2", piektdien pavēstīja Zviedrijas krasta apsardze.

"Pēdējo lidojumu gaitā virs Baltijas jūras no krasta apsardzes lidaparātiem nav novērota burbuļošana virs jūras virsmas," teikts krasta apsardzes paziņojumā par ceturtdien un piektdien veiktajiem lidojumiem.

Gāzes burbuļi parādījās Baltijas jūras ūdens virsmā līdz ar četrām noplūdēm "Nord Stream" gāzesvados Zviedrijas un Dānijas ekonomiskajās zonās.

Sākotnēji gāzes noplūžu burbuļojošā zona ūdens virsmā diametrā bija 200 līdz 1000 metru liela.

Liecības, kas iegūtas sākotnējās zemūdens pārbaudēs, pastiprina aizdomas, ka notikusi sabotāža, norāda Zviedrija.

Kā vēstīts, 26. septembrī "Nord Stream" operators paziņoja par strauju spiediena kritumu gāzesvados "Nord Stream" un "Nord Stream 2". Savukārt Dānija paziņoja par trīs atklātām noplūdēm. Divas no noplūdēm atrodas "Nord Stream" gāzesvadā uz ziemeļaustrumiem no Bornholmas salas Baltijas jūrā, bet vēl viena konstatēta "Nord Stream 2" uz dienvidaustrumiem no šīs salas.

Neviens no šiem gāzesvadiem šobrīd nedarbojas. "Nord Stream 2" savu darbību Krievijas iebrukuma Ukrainā dēļ nekad tā arī nav sācis, taču tajā atrodas tehniskā gāze.