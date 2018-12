Zviedrijā trīs vīriešiem izvirzītas apsūdzības terorakta plānošanā, ceturtdien paziņojusi prokuratūra, piebilstot, ka šādam uzbrukumam būtu varējušas būt nopietnas sekas.

Apsūdzētie iegādājušies lielu daudzumu ķimikāliju un citu aprīkojumu ar mērķi nogalināt, paziņoja prokuratūra. Ja terorakts būtu īstenots, tas būtu nopietni kaitējis Zviedrijai, norādīja prokuratūra. Minētajiem trim vīriešiem un vēl trim personām izvirzītas arī apsūdzības terorisma finansēšanā.

Prokuratūra apsūdz viņus naudas sūtīšanā uz ārvalstīm, lai finansētu teroristu organizācijas "Daesh" operācijas. Visi seši apsūdzētie nolieguši viņiem izvirzītas apsūdzības.

Zviedrijas laikraksts "Dagens Nyheter" vēsta, ka apsūdzētie ir vecumā no 30 līdz 46 gadiem un cēlušies no Uzbekistānas un Kirgizstānas. Nav zināms, kāds bija viņu uzturēšanās statuss Zviedrijā. Pieci no sešiem apsūdzētajiem atrodas pirmstiesas apcietinājumā kopš aprīļa, kad policija veica reidu Stremsundā, kas atrodas 600 kilometrus no Stokholmas.

Sestais apsūdzētais neatrodas pirmstiesas apcietinājumā. Aprīlī, kad policija veica reidu Stremsundā, aculiecinieki sacīja "Dagens Nyheter", ka policisti no šķūņa neapdzīvotā īpašumā aizveduši 15 lielus plastmasas konteinerus.

Laikraksts ziņo, ka vismaz viens no aizdomās turamajiem ir kontaktējies ar Uzbekistānas pilsoni Rahmatu Akilovu, kurš 2017.gada aprīlī sarīkoja slaktiņu, ar kravas automašīnu ietriecoties cilvēku pūlī uz vienas no dzīvākajām gājēju ielām Stokholmas centrā. Teroraktā dzīvību zaudēja pieci cilvēki. Zviedrijas tiesa jūnijā piesprieda Akilovam mūža ieslodzījumu.