Zviedrijas galēji kreisie pēkšņi nevēlas pamest ES

Zviedrijas galēji kreisie sestdien atteikušies no ieceres iekļaut partijas priekšvēlēšanu programmā pirms Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanām savu tradicionālo solījumu panākt valsts izstāšanos no Eiropas Savienības (ES).

"Esmu priecīgs par šo lēmumu. Tas ir svarīgs lēmums," intervijā aģentūrai TT atzina Kreisās partijas līderis Jonass Sjēstets. "Mums bija jautājumi gan no žurnālistiem, gan no vēlētājiem. Tagad mums ir skaidra atbilde - mūsu kampaņa nepamatosies uz solījumu aiziet no ES."

No savas prasības uzsākt sarunas par valsts attiecību pārskatīšanu ar ES, kam sekotu referendums par iespējamo izstāšanos no bloka, pirms dažām nedēļām atteicās arī galēji labējie Zviedrijas Demokrāti (SD).

Pirms 1994.gada referenduma par iestāšanos ES, kādreizējo komunistu izveidotā Kreisā partija iestājās pret pievienošanos blokam. Arī pirms 2003.gada referenduma par pāreju uz eiro kreisie ekstrēmisti pievienojās "Nē" nometnei.

Pirms sestdienas kongresa partijā notika asas debates, un Gēteborgas nodaļa īpaši aktīvi uzstāja, ka solījums izstāties no ES programmā jāsaglabā.

Galu galā lēmums, ka izstāšanās no ES šobrīd nav priekšvēlēšanu jautājums, tika pieņemts ar 41 balsi, pret balsojot 30 delegātiem.

Tomēr partijas vadībai neizdevās novērst cita pretrunīgi vērtēta priekšlikuma apstiprināšanu. Vairums delegātu nobalsoja, ka programmā iekļaujams solījums cīnīties par "sociālistisku Eiropu".

Tomēr Sjēstets nebija īpaši noskumis par šo sakāvi.

"Mēs patiesībā esam sociālistu partija. To atspoguļo visa mūsu politika, sākot ar municipalitātēm un beidzot ar ES parlamentu," norādīja partijas līderis. "Nedaudz sociālisma nekad nav par ļaunu."