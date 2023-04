Zviedrijas valdība vēlas izcelt prāmja 'Estonia' priekšgala rampu

Vasaras sākumā plānots no Baltijas jūras dzelmes izcelt 1994. gadā nogrimušā prāmja "Estonia" priekšgala rampu, otrdien pavēstīja Zviedrijas negadījumu izmeklēšanas dienesta vadītājs Jūnass Bakstrands.

Priekšgala aizsegs tika izcelts drīz pēc prāmja katastrofas, bet priekšgala rampa joprojām atrodas jūras dzelmē.

Izcelšanas operācijai Zviedrijas valdība atvēlējusi 25 miljonus zviedru kronu (2,2 miljonus eiro)

Priekšgala rampai ir bojājumi, kas ir jāizpēta.

Kā norādīja Bakstrands, nav pamata uzskatīt, ka rampas izcelšanas rezultātā mainīsies izpratne par kuģa nogrimšanas gaitu.

Prāmis "Estonia", kas būvēts 1980. gadā Vācijas kuģubūvētavā "Meyer Werft", nogrima vētrainā 1994. gada 28. septembra naktī ceļā no Tallinas uz Stokholmu. Uz tā atradās 989 pasažieri un apkalpes locekļi. Tika izglābti tikai 138 cilvēki, no kuriem viens vēlāk nomira slimnīcā. Gāja bojā vai pazuda bez vēsts 852 cilvēki, bet atrasti tikai 94 bojāgājušie. Pasažieru vidū bija arī 29 Latvijas iedzīvotāji, no kuriem izglābās tikai seši.

Tā bija katastrofa ar vislielāko upuru skaitu, kas Baltijas jūrā notikusi miera laikā.