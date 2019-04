'Akropole' piedāvās Latvijā vēl nebijušus zīmolus

Jaunais iepirkšanās un izklaides centrs "Akropole" durvis apmeklētājiem vērs jau šonedēļ. Teju 170 nomnieku vidū ir gan modes un dzīvesstila preču veikali, kuros pārstāvēti ne tikai Latvijā jau iecienīti, bet arī jauni un vēl nebijuši zīmoli, gan dažādu pakalpojumu sniedzēji, restorāni un kafejnīcas. Ikdienai un svētkiem nepieciešamos pirkumus varēs veikt elegantā un plašā "Maxima XXX" veikalā, savukārt autovadītāju ērtībai pie iepirkšanās centra būs pieejama plaša stāvvieta 2300 automašīnām.

Kā norāda "Akropole Rīga" vadītājs un "Akropolis Group" valdes loceklis Kaspars Beitiņš, "Akropole" būs viens no modernākajiem iepirkšanās un izklaides centriem Baltijā, kas apmeklētājiem piedāvās jaunu iepirkšanās pieredzi, kā arī daudzveidīgas atpūtas iespējas. "Jau ceturtdien ikviens varēs atklāt ilgi gaidīto iepirkšanos un atpūtu "Akropolē", vienlaikus izbaudot jaunākās tendences arhitektūrā un interjerā, kas meistarīgi apvienotas ar bijušās Kuzņecova porcelāna un fajansa fabrikas vēsturisko mantojumu. Būsim gandarīti, ja "Akropole" kļūs par iekārojamu galamērķi ikvienam rīdziniekam un pilsētas viesim."

"Akropolē" tiks atvērts Baltijā pirmais multizīmolu veikals "Van Graaf", Latvijā pirmais modes preču veikals "Oysho", apavu veikals "Deichmann", kā arī pirmais sporta preču veikals "USC". Tieši šeit būs atrodami visplašākie zīmolu "Zara" un "Reserved" veikali Latvijā, kā arī pirmais zīmola "River Island" veikals, kas piedāvās kolekciju arī vīriešiem. Plašais ēdinātāju klāsts vairāk nekā 30 restorānos un kafejnīcās nodrošinās daudzveidīgu garšu piedāvājumu, sākot no franču, itāļu un beidzot ar dažnedažādiem austrumu ēdieniem. Gardēžus iepriecinās Latvijā pirmie restorānu ķēdes "Grill London" un "Paslēptās receptes" restorāni, klasiskie Ziemeļamerikas ēdieni, tex mex virtuve un citu valstu gardumi būs nobaudāmi izklaides zonas "O'Learys" restorānā, franču maiznīca un konditoreja "Thierry" ik dienu kārdinās ar svaigi ceptas maizes smaržu, savukārt "Ali Chocolate" – ar izsmalcinātiem, pašu gatavotiem gardumiem no šokolādes.

Latvijā pirmais kinoteātris ar IMAX kinozāli

Jaunajā iepirkšanās un izklaides centrā tiks atklāts arī Latvijā pirmais un Baltijā līdz šim lielākais un modernākais Igaunijas kinoteātru ķēdes "Apollo Kino" kinoteātris, kura izveidē kaimiņvalsts kino tirgus līderi investējuši 7 miljonus eiro. Tajā būs deviņas kinozāles ar kopumā 1146 sēdvietām, tostarp divas kinorestorāna zāles un pirmā IMAX auditorija Latvijā. Skatītāji varēs izbaudīt jaunākās skaņas un attēla kvalitātes tehnoloģijas īpaši ērtos, Itālijā ražotos krēslos, bet abās kinorestorāna auditorijās ēdienus un dzērienus seansa laikā varēs pasūtīt un baudīt turpat pie galdiņiem.

"Akropole" būs vienīgais iepirkšanās centrs Latvijā, kurā, neatkarīgi no gada laika, būs pieejama plaša slidotava kā hokeja treniņu un spēļu rīkošanai, tā ledus šovu un slidošanas baudīšanai. Apmeklētāji brīvo laiku varēs kvalitatīvi pavadīt arī jaunajā "O'Learys" izklaides centrā, kas piedāvās boulingu, biljardu, dažādu sporta spēļu simulatorus, interaktīvu klinšu kāpšanas sienu un citas aizraujošas iespējas. Tāpat "Akropolē" atradīsies modernākā "Lemon Gym" sporta zāle un būs pieejamas daudzveidīgas izklaides un atpūtas iespējas bērniem, tostarp āra rotaļu laukumā.

Kādus nomniekus redzēsim "Akropolē"?

Apģērbs: Apranga, Bershka, Calvin Klein Jeans, Camel Active, Cropp, Denim Dream, Gerry Weber, Guess,House, Levi's, Mango, Massimo Dutti, Mohito, Moskito, New Yorker, Orsay, Oysho, Pepco, Pietro Filipi, Pull&Bear, Reserved, River Island, Sinequanone, Sinsay, Sizeer, Stradivarius, Superdry, Tommy Hilfiger, U.S. Polo Assn., Van Graaf, Zara

Apavi un galantērija: Aldo, Alikante, Bags & More, Chester, Crocs, Danija, Deichmann, Ecco, Este, Geox, Lloyd, Picard, Salamander, Samsonite, Scalini, Skechers, Step Top, Tops

Apakšveļa un zeķes: Calzedonia, Chantelle, Intimissimi, Triumph

Sporta un brīvā laika preces: 4F, Baker Nutrition, Nike, Sports Direct, USC

Aksesuāri: Parfois, Premiere Gold

Rotaslietas un pulksteņi: CuCu, Goldtime, Goldlight, Grenardi, Jahonts, Kolenzo I, Laiks, Pandora, Pulksteņu centrs, Timebar, Upes Pērles

Pārtikas preces un dzērieni: Maxima XXX, Maxima Express, Narvesen, Vynoteka

Skaistumam un veselībai: Biotēka, Douglas, Drogas, Kolonna Day Spa, L'Occitane, Madara, MicaBeauty Cosmetics, Premier Dead Sea Spa, Rituals, Stenders, The Body Shop, Veselības centrs 4, E. Gulbja laboratorija

Farmācija un optika: Dr. Lensor, Euroaptieka, Fielmann, Vision Express

Preces bērniem: KidzOne, Mothercare, Toy's Planet, XS Rotaļlietas

Preces mājdzīvniekiem: Pet City, Dino Zoo

Telefoni, elektronika, sadzīves tehnika: Baltic Data, Bite, Euronics, Evelatus, iRobot, iSTYLE, Lattelecom, LMT, MTTC, PSX.lv, Samsung, Tele2

Mājsaimniecības preces un mēbeles: Top Shop, Trollbeads

Kafejnīcas un restorāni: Ali Chocolate, BigSlosh, Blender, Bonati Teas, Boost Juice Bar, Caffeine, Caif Cafe, Can Can Pizza, Chat, Chi Thai Restaurant, Chinkalnia Georgian Restaurant, Čili pica, Costa Coffee, Džiugas, Gan bei city, Grill London, Kafijas draugs, Lage, Laima, Lavazza, Majai, Manhattan, McDonald's, O'Learys sporta bārs and restorāns, Paslēptās receptes, Rūta, Sala, Sushi Express, Thierry, Yogoland

Izklaide: Apollo Kino, O'Learys, ledus arēna

Sporta klubs: Lemon Gym

Dāvanas: Baliomanija, CoverMe, Dāvanu serviss, Eco Dumas, Hobbyshop, Iqos, Lieliska dāvana

Grāmatas un biroja preces: Charlot, Jānis Roze, Polaris

Banku filiāles: Citadele banka, PNB banka, Swedbank

Citi pakalpojumi: Beātes darbnīca, Clean Control, Latvijas Pasts, Money Express, T-Bode, Tavex, Ziedu Guru