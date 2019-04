'Akropoles' apkārtnē izmaiņas infrastruktūrā

No 1. aprīļa stāsies spēkā vairākas izmaiņas jaunā iepirkšanās un izklaides centra "Akropole" apkārtējā infrastruktūrā. Šīs izmaiņas attiecas gan uz autobraucējiem, gan sabiedriskā transporta lietotājiem.

Tā, piemēram, sāks darboties jaunuzbūvētais viadukts Krasta ielā, kas savieno Krasta ielu ar iepirkšanās centra autostāvvietu, iebrauktuve "Akropoles" teritorijā no Maskavas ielas, kā arī izbraukšana no tās uz Maskavas ielu un šeit uzstādītie luksofori. Tāpat autobraucēju rīcībā tiks nodotas papildu joslas, lai nogriezos no Maskavas ielas uz Slāvu ielu, un papildu joslas uz apgriešanos Slāvu ielā. Darboties sāks arī uz Slāvu un Salaspils ielām uzstādītie luksofori. Savukārt sabiedriskā transporta pasažieru ērtībai no 1. aprīļa būs pieejamas jaunizveidotās sabiedriskā transporta pieturas "Kuzņecovs" Salaspils ielā, kurās turpmāk pieturēs 18. maršruta autobuss, 15. maršruta trolejbuss, kā arī 204. un 316. maršruta mikroautobusi.

"Līdz ar jaunā iepirkšanās un izklaides centra izveidošanu pilsēta ir ieguvusi jaunus vaibstus un, pateicoties uzlabotajai infrastruktūrai, tuvējā apkaime iegūs sakārtotāku transporta plūsmu, kā arī ērtāku un drošāku pārvietošanos gājējiem," saka "Akropole Rīga" vadītājs un "Akropolis Group" valdes loceklis Kaspars Beitiņš. Viņš norāda, ka infrastruktūras izveidē un uzlabošanā ieguldīti kopumā 7 miljoni eiro un pēc visu iecerēto labiekārtošanas un apzaļumošanas darbu pabeigšanas, sakoptā un skaistā vide priecēs ne tikai vietējās apkaimes iedzīvotājus, bet arī ikvienu Latgales priekšpilsētas viesi.

Jauno iepirkšanās centru atklās 4. aprīlī

Jau ziņots, ka jaunais iepirkšanās un izklaides centrs "Akropole" tiks atklāts 4. aprīlī. Teju 170 nomnieku vidū ir gan modes un dzīvesstila preču veikali, gan dažādu pakalpojumu sniedzēji, restorāni un kafejnīcas. Ikdienai un svētkiem nepieciešamos pirkumus varēs veikt elegantā un plašā "Maxima XXX" veikalā, savukārt autovadītāju ērtībai pie iepirkšanās centra būs pieejama plaša stāvvieta 2300 automašīnām.

"Akropole" ir viens no pēdējo gadu apjomīgākajiem būvprojektiem Latvijā, un kopējās investīcijas projekta realizācijā, ieskaitot transporta infrastruktūras izveidi un apkārtnes uzlabošanu, sasniedz nepilnus 180 miljonus eiro. Projekta autors ir SIA "Sarma un Norde Arhitekti", būvuzņēmējs – SIA "Merks".