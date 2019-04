Šodien Rīgā, Maskavas ielā 257, atklāts jaunais iepirkšanās un izklaides centrs "Akropole", kurā divos stāvos pārstāvēti teju 170 nomnieki, tostarp ap 140 modes un dzīvesstila preču veikali, dažādu pakalpojumu sniedzēji, jaunais kinoteātris "Apollo Kino", "O'Learys" izklaides zona, hokeja spēlēšanai un slidošanai piemērota ledus arēna, "Lemon Gym" sporta klubs, kā arī 30 dažādi restorāni un kafejnīcas.

"Mēs esam patiesi gandarīti un lepni par paveikto. Aicinām ikvienu rīdzinieku un pilsētas viesi atklāt jauna līmeņa iepirkšanās un izklaides pieredzi mūsdienīgā un kvalitatīvā vidē, kas izrāda cieņu arī šīs vietas vēsturiskajam mantojumam, ko esam saņēmuši no bijušās Kuzņecova porcelāna un fajansa fabrikas," iepirkšanās centra atklāšanā sacīja "Akropole Rīga" vadītājs un "Akropolis Group" valdes loceklis Kaspars Beitiņš. Viņš atzina, ka "Akropole" ir viens no šobrīd modernākajiem iepirkšanās un izklaides centriem Baltijā un pirmais tirdzniecības centrs Latvijā, kas jau ēkas projektēšanas stadijā ieguvis prestižo BREEAM sertifikātu, tādejādi atbilstot augstākajiem energoefektivitātes un ilgtspējas standartiem, kā arī nodrošinot videi un iedzīvotajiem draudzīgākos risinājumus.

"Esam priecīgi, ka "Akropole" ir kļuvusi par daļu no šīs pilsētas, tāpēc vispirms vēlos pateikties visiem rīdziniekiem un pilsētas viesiem. Rīgas "Akropole" ir pirmais iepirkšanās un izklaides centrs, ko "Akropolis Group" attīstījuši ārvalstīs, un tas ir arhitektoniski sarežģīts un ekskluzīvs projekts, kas saglabājis vēsturisku elpu mūsdienīgā ēkā. Vienlaikus tās ir lielākās "Akropolis Group" veiktās investīcijas teju 180 miljonu eiro apmērā, tāpēc ļoti svarīga un nepieciešama bija konstruktīva sadarbība ar pilsētu. Pateicamies ikvienam, kurš palīdzēja īstenot sapni par Rīgas "Akropoli" – vismodernāko un jaunāko iepirkšanās un izklaides centru, kas apmeklētājiem dāvās jaunu pieredzi. Tas ļaus mums veicināt jaunu projektu attīstīšanu arī citās valstīs,"

sacīja "Akropolis Group" valdes priekšsēdētājs Vītauts Labecks (Vytautas Labeckas).

Jaunajā iepirkšanās centrā "Akropole" durvis vēris arī plašākais un modernākais "Maxima XXX" veikals Latvijā. "Šodien esam spēruši platu soli nākotnē, kas mainīs mazumtirdzniecības nozari Latvijā. "Akropole" ir viens no aizvadīto gadu ambiciozākajiem projektiem, pie kura tika strādāts ilgus gadus. Šeit ir apvienotas vēsturiskas vērtības ar labāko, ko piedāvā mūsdienu inovācijas un iespējas. Esam gandarīti būt par daļu no šīs unikālās pieredzes. Uzsākot jaunu stratēģiskās attīstības posmu, šodien esam atklājuši vienu no mūsdienīgākajiem, inovatīvākajiem un plašākajiem veikaliem Baltijā, lai piedāvātu labāko pieredzi klientiem un darbiniekiem. Jaunais "Maxima XXX" veikals "Akropolē" ir veidots pēc nākotnes iepirkšanās modeļa, kur esam apvienojuši uzkrātās zināšanas ar mūsdienīgākajām pasaules mazumtirdzniecības tendencēm. Saviem klientiem piedāvāsim jaunu un patīkamu pieredzi - viedās tehnoloģijas, klientu ērtībām pielāgotus digitālus risinājumus, īpašu un daudzveidīgu sortimentu un virkni inovāciju mūsdienu pircēja vajadzībām. Šī ir jauna koncepta iepirkšanās mūsdienīgā, ilgtspējīgā, un modernā vidē," sacīja Andris Vilcmeiers, "Maxima Latvija" valdes priekšsēdētājs.

Atklāšanas svētki vairāku dienu garumā

Par godu atvēršanai iepirkšanās un izklaides centrā "Akropole" turpmāko četru dienu garumā noritēs virkne dažādu pasākumu. No rīta līdz pat vakaram apmeklētājus priecēs dažādi šovi, koncerti un pārsteigumi. Šodien ar koncertiem uzstāsies grupas "The Sound Poets" un "Triānas Parks", savukārt rītvakar uz skatuves kāps reperi ansis un Edavārdi, kas būs sarūpējuši kādu īpašu pārsteigumu. Sestdien būs īpaši padomāts par bērniem – mazos apmeklētājus priecēs koncertuzvedums "Patiešām Maziņiem", eksperimenti kopā ar zinātkāres centru "ZINOO", kā arī iespaidīgais ledus šovs "Alise Brīnzumē", kas norisināsies "Akropoles" ledus arēnā. Sestdienas vakarā ar koncertu priecēs vēl viens pārsteigums – ballīšu karaļi "Bermudu Divstūris", savukārt svētdien "Akropole" savus apmeklētājus cienās ar gardām svētku kūciņām. Plašāku informāciju par atklāšanas pasākumu programmu var atrast mājas lapā akropoleriga.lv. Autovadītāju ērtībai pie iepirkšanās centra būs pieejama plaša stāvvieta 2300 automašīnām.

Iepirkšanās un izklaides centra "Akropole" nomnieki:

Apģērbs: Apranga, Bershka, Calvin Klein Jeans, Camel Active, Cropp, Denim Dream, Gerry Weber, Guess, House, Levi's, Mango, Massimo Dutti, Mohito, Moskito, New Yorker, Orsay, Oysho, Pepco, Pietro Filipi, Pull&Bear, Reserved, River Island, Sinequanone, Sinsay, Sizeer, Stradivarius, Superdry, Tommy Hilfiger, U.S. Polo Assn., Van Graaf, Zara

Apavi un galantērija: Aldo, Alikante, Bags & More, Chester, Crocs, Danija, Deichmann, Ecco, Este, Geox, Lloyd, Picard, Salamander, Samsonite, Scalini, Skechers, Step Top, Tops

Apakšveļa un zeķes: Calzedonia, Chantelle, Intimissimi, Triumph

Sporta un brīvā laika preces: 4F, Baker Nutrition, Nike, Sports Direct, USC

Aksesuāri: Parfois, Premiere Gold

Rotaslietas un pulksteņi: CuCu, Goldtime, Goldlight, Grenardi, Jahonts, Kolenzo I, Laiks, Pandora, Pulksteņu centrs, Timebar, Upes Pērles

Pārtikas preces un dzērieni: Maxima XXX, Maxima Express, Narvesen, Vynoteka

Skaistumam un veselībai: Crème de la Crème | Haute Parfumerie, Biotēka, Douglas, Drogas, Kolonna Day Spa, L'Occitane, Madara, MicaBeauty Cosmetics, Premier Dead Sea Spa, Rituals, Stenders, The Body Shop, Veselības centrs 4, E. Gulbja laboratorija

Farmācija un optika: Dr. Lensor, Euroaptieka, Fielmann, Vision Express

Preces bērniem: KidzOne, Mothercare, Toy's Planet, XS Rotaļlietas

Preces mājdzīvniekiem: Pet City, Dino Zoo

Telefoni, elektronika, sadzīves tehnika: Baltic Data, Bite, Euronics, Evelatus, iRobot, iSTYLE, Lattelecom, LMT, MTTC, PSX.lv, Samsung, Tele2

Mājsaimniecības preces un mēbeles: Top Shop, Trollbeads

Kafejnīcas un restorāni: Ali Chocolate, BigSlosh, Blender, Bonati Teas, Boost Juice Bar, Caffeine, Caif Cafe, Can Can Pizza, Chat, Chi Thai Restaurant, Chinkalnia Georgian Restaurant, Čili pica, Costa Coffee, Džiugas, Gan bei city, Grill London, Kafijas draugs, Lage, Laima, Lavazza, Majai, Manhattan, McDonald's, O'Learys sporta bārs and restorāns, Paslēptās receptes, Rūta, Sala, Sushi Express, Thierry, Yogoland

Izklaide: Apollo Kino, O'Learys, ledus arēna

Sporta klubs: Lemon Gym

Dāvanas: Baliomanija, CoverMe, Dāvanu serviss, Eco Dumas, Hobbyshop, Iqos, Lieliska dāvana

Grāmatas un biroja preces: Charlot, Jānis Roze, Polaris

Banku filiāles: Citadele banka, PNB Banka, Swedbank

Citi pakalpojumi: Beātes darbnīca, Clean Control, Latvijas Pasts, Money Express, T-Bode, Tavex, Ziedu Guru