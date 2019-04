Kā izskatīsies 'Akropolē'?

Iepirkšanās centru sektors nemitīgi attīstās, pielāgojoties apmeklētāju dzīvesstila pārmaiņām un arvien pieaugošajām prasībām pēc inovācijām. Iepirkšanās un izklaides centrs "Akropole", kura kopējā platība ir 98 000 kvadrātmetru, solās būt viens no modernākajiem Baltijā. Ēkas dizains uzticēts pieredzējušajam arhitektu birojam "Sarma & Norde arhitekti", bet interjera veidošanā piesaistīts viens no pasaules vadošajiem arhitektūras uzņēmumiem "Benoy".

Mazumtirdzniecības videi arvien mainoties un pilnveidojoties, iepirkšanās centra attīstītāja izaicinājums ir radīt vietu, kas aizrauj un piesaista apmeklētāju uzmanību ne tikai ar plašu veikalu un pārstāvēto zīmolu klāstu, bet arī dažādām atpūtas un izklaides iespējām pirmklasīgās telpās. "Akropole" būs kā pilsēta pilsētā. Ēkas dizains atspoguļos modernā un vēsturiskā apvienojumu, jo iepirkšanās un izklaides centra teritorijā kādreiz atradās bijusī Kuzņecova porcelāna fabrika. Rūpnieciskās arhitektūras klātbūtnes sajūtu palīdzēs veidot divi saglabātie fabrikas skursteņi un vēsturiskā fasādes daļa. Savukārt lielajās fasādes plaknēs tiks izmantoti mūsdienīgi materiāli – terakotas fasāžu plāksnes ar faktūru, kas veidos papildu rakstu. Arī lielveikala iekštelpu risinājumi atspoguļos jaunākās arhitektūras un interjera tendences mazumtirdzniecības sektorā, vienlaikus saglabājot jau pieminēto vēsturisko vērtību klātbūtni.

"Akropole" interjeru veido pasaules mēroga arhitektūras uzņēmums "Benoy", kas piedalījies arī tādu iepirkšanās centru tapšanā kā "Westfield" Londonā un "Mall of Scandinavia" Stokholmā, kā arī veidojis daudzus milzīga mēroga projektus Ķīnā, Dubaijā, Singapūrā un citviet pasaulē. Veidojot iepirkšanās un izklaides centra "Akropole" dizaina stratēģiju, "Benoy" iedvesmojušies no porcelāna radīšanas procesa, kas sevī ietver trīs galvenos posmus: formēšanu, apdedzināšanu un glazēšanu. Tas tiks atspoguļots arī iepirkšanās centrā, simboliski sadalot telpas trīs zonās.

Pirmajā zonā, iedvesmojoties no porcelāna veidošanas formām, valdīs elegants industriālais dizains un drosmīgas arhitektoniskās formas plašās, atvērta tipa telpās. Saglabātās porcelāna veidnes tiks notīrītas un aiz stikla ievietotas sienās. Vidējā zonā, kur krustpunktā starp abām galvenajām ieejām no bijušās porcelāna fabrikas ķieģeļiem taps vecpilsētas zona jeb Kuzņecova aleja, būs jaušams mājīgums un porcelāna dedzināšanai raksturīgā kontrastu un gaismas saspēle senatnīgo un mūsdienīgo interjera elementu apvienojumā. Trešajā zonā saglabāsies jau iepriekš novērotā telpu ģeometrija, interjerā simboliski atspoguļojot porcelāna glazēšanai raksturīgo plūdumu, trauslumu un tekstūru.

Viena no "Akropoles" spilgtākajām iezīmēm, ko varēs baudīt iepirkšanās centra apmeklētāji, ir telpu plašums un apjoms. Arhitekti parūpējušies, lai arī ārpus veikaliem pircējiem būtu daudz vietas un telpas - iekšējās iepirkšanās 'alejas' būs plašas, ar augstiem griestiem un daudz dabiskā apgaismojuma. Lai to nodrošinātu, izmantoti inženiertehniski sarežģīti risinājumi, ar kuriem "Sarma & Norde arhitekti" īpaši lepojas. Izgaismotās veikalu fasādes tiks veidotas kā atsevišķi dizaina elementi un radīs sajūtu it kā apmeklētāji pastaigātos pa pilsētas ielu. Atpūtai dažādās iepirkšanās un izklaides centra vietās būs izvietotas komfortablas zonas relaksācijai, tostarp ar dažādu funkcionalitāti, piemēram, iespēju uzlādēt mobilo tālruni, izmantot bezvadu internetu un tamlīdzīgi. Lielveikala plānojums būs vienkārši saprotams un ērts, lai apmeklētājiem būtu viegli orientēties. Ap vissezonas slidotavu kā ap centrālo, uzmanību piesaistošo punktu jau pieminētajā vecpilsētas zonā tiks izvietotas kafejnīcas un restorāni, tādējādi radot savdabīgu pilsētas centrālā laukuma atmosfēru.