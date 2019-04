Dārza darbi pavasarī, bez kuriem neiztikt

Zāliena sakopšana

Zāliens pavasarī, šķiet, daudz uzmanības neprasa, tomēr, lai, siltajai sezonai sākoties, tas kļūtu tīkams gan acīm, gan pēdām, zināmi ieguldījumi tomēr būs jāveic. Ja zāliens ir veidots un regulāri kopts, tas dod patiesu dvēseles veldzējumu un rada ainavisku veidolu ap māju, harmonizējot ar apkārtējo vidi. Tāpēc ir vērts ieguldīt savu laiku un pūles – gandarījums noteikti būs! Tiklīdz nokusis sniegs, ir īstais laiks novērtēt zāliena stāvokli. Ziema to ir pabojājusi, tāpēc jārēķinās, ka būs nepieciešama intensīva kopšana.

Filcs der cepurei, ne zālei!

Ja zālienā vietām radušies pelēcīgi brūngani plankumi, tas nozīmē, ka izveidojies sniega pelējums. To pēc iespējas ātrāk vajadzētu nogrābt ar asu grābekli un savākto – iznīcināt, noteikti ne kompostēt. Tomēr vislabāk ir pavasarī veikt zāliena skarifikāciju jeb vertikulēšanu, kas nozīmē zāles pļaušanu vertikāli. To dara ar speciālu iekārtu – skarifikatoru. Instrumentu ražotājs Makita piedāvā skarifikatorus un UV3600, kuri veiks dziļo skarifikāciju. Tā ir augsnes attīrīšana, atbrīvojot no zāliena filca – atkritumiem (pērnajām lapām, skujām, atmirušās zāles un sūnām), kas sablīvējušies uz zemes gandrīz necaurlaidīgā kārtā. Tas viss veido virsslāni, kas nav īpaši redzams, tomēr spēcīgi bremzē veselīgu zāliena ataugšanu un gaisa, ūdens un barības vielu apmaiņu – zāliens novājinās, apstājas augšana, un tas izskatās aizvien žēlīgāk. Ne vēsts no ainaviskās vides, ko tik ļoti vēlējāties redzēt pie savas mājas. Tāpēc skarifikācijai ir būtiska nozīme zāliena kopšanā, un tā būtu jāveic divas trīs reizes sezonā. Vienlaikus ar skarifikāciju notiek arī aerācija – gaisa un mitruma apmaiņa. Velēna tiek sagraizīta, ļaujot augsnei uzņemt vairāk skābekļa, kas arī ir būtiski zāliena augšanai.

Pēc skarifikācijas vietās, kur zāle ir panīkusi, ieteicams veikt zāles piesēšanu, jo ir radīti īstie apstākļi sēklu dīgšanai – zeme ir uzirdināta, sagatavota un sulīga, un sēklām ir vieglāk atrast kontaktu ar augsni.

Jāuzpucē zaļā rota ap savu māju

Pavasaris ir īstais laiks, kad ķerties klāt mājas dzīvžogam, veidojot tā formu un stimulējot augšanu. Lai stādījums būtu kupls un priecētu ar savu krāšņumu, ļoti svarīga ir ikgadēja apgriešana, jo īpaši, cērpamiem dzīvžogiem. Arī brīvi augošajiem dzīvžogiem ir regulāri jāveic atjaunojošā apgriešana, aizvācot vecos, nokaltušos, slimos un bojātos zarus. Prasmīgākie daiļdārznieki zina, kādas mokas var sagādāt dzīvžoga kopšana ar rokām, tāpēc bez atbilstoša instrumenta šo darbu nemaz nesāk. Makita akumulatora dzīvžoga šķēres DUH752 ir speciālas šķēres, kas ļauj maksimāli brīvi un viegli darboties, kopjot stādījumu. Lai gan šķiet, ka dzīvžoga šķēres var radīt lielu troksni, modelis DUH752 ir neticami kluss un ar to ir patīkami strādāt. Kā papildu priekšrocība šim instrumentam ir aizmugurējais rokturis, kuru var pagriezt uz abām pusēm, ērtākam satvērienam un atvieglojot darbu. Tas ir ļoti noderīgi, strādājot pie dzīvžoga apcirpšanas, jo īpaši, ja zari saauguši blīvi. Svarīgi, ka akumulatora dzīvžoga šķēres var izmantot visiem dzīvžogu veidiem (lapkoku, mūžzaļajiem), kā arī citu krūmu un koku apgriešanai.

Vēl viens dārza darbs, bez kā pavasarī neiztikt, – koku un krūmu zaru apgriešana. Tāpat kā dzīvžogam, arī tiem nepieciešama visa liekā izzāģēšana. Koki un krūmi ir jāatbrīvo no nokaltušajiem, bojātajiem, atlūzušajiem un noskrāpētajiem zariem.

Makita piedāvā labu risinājumu, kas būtiski atvieglo zaru izzāģēšanu dārzā. Akumulatora ķēdes zāģis DUC254Z šajā ziņā ir lielisks palīgs, jo patiešām ir viegls un kompakts. Tas atvieglo darbu, nodrošinot maksimālu kustības brīvību, darbojoties gan pie košumkrūmiem un augļu kokiem, gan kokiem, kam jāizzāģē galotnes konkurenti – zari, kas aug krusteniski uz augšu. Iespējams, Makita ķēdes zāģis DUC254Z ir viens no vieglākajiem akumulatora ķēdes zāģiem un, protams, arī ļoti kluss – kā visi Makita akumulatora dārza instrumenti.

Atbrīvo un iegūsti!

Atbrīvojot dārza augļu kokus un krūmus no liekajiem zariem, kā arī apgriežot dzīvžogu, veidojas dārza atkritumi. Makita zaru smalcinātājs UD2500 ir viens no risinājumiem, turklāt – sasmalcinot grieztos zarus, nelaižam tos postā, bet iegūstam materiālu mulčas veidošanai. Zaru smalcinātājs apstrādā zarus līdz pat 45 mm diametrā, un tam ir sasmalcināto zaru 67 litru konteiners. Smalcinātājs ir aprīkots ar lieliem gumijas riteņiem un lodīšu gultņiem, tāpēc to ir viegli pārvietot. Makita zaru smalcinātājs UD2500 ir noderīgs palīgs dārza atkritumu likvidēšanā, ļaujot priecāties par sakoptu ainavu.

Lai uzzinātu vairāk par instrumentiem un iegādes iespējām, ielūkojieties šeit.