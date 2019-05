Kā ar vienu akumulatoru veikt vairāk nekā 200 darbu?

Pļaut mauriņu, tad to pašu akumulatoru no pļaujmašīnas pārlikt dzīvžoga šķērēs, tad ar urbjmašīnu ieurbt sienā urbumu un piestiprināt gleznu pie sienas, pēc tam ar putekļu sūcēju uzkopt māju un beigās to pašu akumulatoru vēl ielikt kafijas automātā un pēc padarīta darba iedzert tasi kūpošas kafijas. Jā, tas viss ir iespējams ar Makita 18 V akumulatoru, jo tas ir savietojams un darbina vairāk nekā 200 dažādu Makita instrumentu. Tas nozīmē, ka nav nepieciešams iegādāties jaunu akumulatoru katram instrumentam, bet gan vajadzīgs tikai viens Makita 18 V akumulators un tā lādētājs, ko var izmantot visos darbos. Lielisks ietaupījums, jo pērkot jaunu instrumentu nav nepieciešams ikreiz iegādāties jaunu akumulatoru un tā lādētāju.

LXT tehnoloģija

Lādējot parastu akumulatoru, tajā ceļas temperatūra, turklāt nevienmērīgi – dažādos akumulatora elementos. Pateicoties LXT jeb Li-ion eXtreme tehnoloģijai, Makita akumulators uzlādes laikā tiek vienlaicīgi arī ventilēts un dzesēts no iekšpuses. Lādējot akumulatoru, atskan viegli dūcoša skaņa, tas nozīmē, ka darbojas lādētāja ventilātors un akumulators tiek dzesēts. Turklāt tas ir aprīkots ar mikročipu, kas kontrolē vienmērīgu visu elementu uzlādi. Bieži ekstrēmās pārslodzēs parasts akumulators, īpaši, kad tas ir gandrīz izlādējies, var tikt bojāts, bet LXT mikročips seko līdzi, lai tā nenotiktu, kā arī, lai uzlādes procesā akumulators netiktu pārslogots. Tāpēc Makita akumulatoru kalpošanas mūžs ir garāks.

Strādā ilgāk

Jaunākie Makita akumulatora instrumenti mazāk patērē akumulatora enerģiju, jo ir aprīkoti ar bezoglīšu elektromotoriem. Šie motori ir vieglāki, klusāki un efektīvāki – tajos nenotiek oglīšu izraisītā berze, tie nesilst un patērē mazāk enerģijas, attiecīgi ar vienu akumulatora uzlādi ir iespējams strādāt ilgāk. Tiem ir arī garāks kalpošanas mūžs un nav nepieciešamas apkopes.

Vai pietiks laika pabeigt darbu? Vai akumulatoram pietiks jaudas?

Akumulatora instrumentu jaunākā paaudze tiešām atšķiras ar to, ka tā nodrošina pietiekami ilgu darbības laiku piemājas dārza darbu veikšanai. Piemēram, zāles pļaujmašīna DLM460, kas aprīkota ar diviem 6Ah akumulatoriem ar vienu uzlādi nopļauj 800–1600 kvadrātmetrus zāliena.

Tā ir ievērojama platība. Kāda ir jūsu mauriņa platība? Savukārt dzīvžoga šķēres DUH751 ar 6 Ah akumulatoru ar vienu uzlādi strādā 45–160 minūtes.

Uzlāde

Akumulatora uzlāde ar ātrās uzlādes lādētāju ilgst tikai 15–55 minūtes atkarībā no akumulatora ietilpības. Nepārtrauktu ierīces darbu visbiežāk panāk, izmantojot akumulatoru komplektu, – laikā, kad viens iesaistīts darbos, otrs paspēj uzlādēties.

Viegli lietot

Tas ir pirmais, kas raksturo akumulatora instrumentus, jo nav vajadzīgs papildu laiks, lai darbarīku iedarbinātu – vienkārši ieliec akumulatoru un ieslēdz! Liels ieguvums salīdzinājumā ar benzīnmotora darbarīkiem – akumulatora instrumenti ir aprīkoti ar ātruma kontroli. Tie uztur nemainīgus apgriezienus, ļaujot, piemēram, zāli pļaut vienmērīgi.

Savukārt, izvēloties ierīci ar automātisko griezes momenta tehnoloģiju (ADT – Automatic Torque Drive Technology), motora apgriezieni mainās atkarībā no nepieciešamās slodzes: biezākai zālei tie ir lielāki, plānākai un īsākai – mazāki. Ar ADT funkciju tiek taupīta enerģija un nodrošināta optimāla ierīces darbība, bet akumulatora darbības ilgums ar vienu uzlādi palielinās. Ir tik viegli pļaut ar trimmeri, visu laiku nespaidot gāzes sviru. Nospied to un turi, bet par apgriezienu intensitāti parūpēsies Makita.

Patīk gan pašam, gan kaimiņam

Akumulatora instrumenti ir jūtami klusāki nekā ar benzīnmotoru darbināmie. Piemēram, trimmeris ar akumulatoru ir vismaz par 20 decibeliem klusāks par benzīnmotora instrumentu, un tas nozīmē, ka nervu spriedze, strādājot ar šādu rīku, nebūs jāpiedzīvo ne pašam, ne kaimiņam. Svētdienas rīts... rosīgs, pļaujot mauriņu, vai laisks gultā ar kafijas krūzi – trokšņu ziņā tas netraucēs nevienu. Tāpat arī ar citiem Makita instrumentiem – ķēdes zāģiem, gaisa pūtējiem vai dzīvžoga šķērēm, tie ir ievērojami klusāki un patīkami visiem, jo ir darbināmi ar akumulatoru. Piemēram viens trimmeris ar benzīna motoru taisa tikpat lielu troksni, kā 60 akumulatora trimmeri

Nost ar apnicīgām apkopēm!

Apkope – kā ar to? Makita ir lieliska un arī šajā ziņā iepriecina, jo instrumentiem nav iekšdedzes dzinēja un nav nepieciešama tā apkope un remonts. Tie nerada izplūdes gāzes, nekaitējot nedz pašiem, nedz apkārtējai videi.

Sāc darbu, kad gribi, un atpūties – kad gribi!

Akumulatora instrumentu dzinējiem nav nepieciešams veikt nekādus īpašus pēcdarbus, noliekot rīkus līdz nākamajai sezonai, ne arī priekšdarbus, lai sagatavotos strādāt. Kad esat pabeidzis darbu, vienkārši izņemiet akumulatoru, un viss! Vai ielieciet to, darbu sākot! Nekas cits nav jādara. Perfekti!

Mazāki izdevumi un vairāk laika

Kā būtisks faktors par labu akumulatora instrumentiem jāmin arī izmaksas – nav nepieciešama nedz degviela, nedz motoreļļa, nedz strāvas kabelis. Tas ir viegli un ekonomiski.

Viegls un brīvs!

Makita akumulatoru instrumenti ir ļoti ērti tieši tāpēc, ka bezvada. Tiem nav vada, kas ierobežo kustības, darba ergonomiku un pinas pa kājām, nemaz nerunājot, ka reizēm ir ļoti problemātiski nodrošināt strāvas padevi līdz nepieciešamajai darba vietai. Akumulatora instrumenti nav smagi kā benzīna dzinēja darbināmie rīki, ar kuriem ir grūti strādāt, tos ilgstoši turot rokās. Tieši otrādi – Makita instrumenti ir viegli, parocīgi, ar labu ergonomiku, un jūs tiešām varat strādāt ar prieku!

