Galvenais, kas attur cilvēkus no akumulatora instrumentu iegādes, ir bažas par to, - vai ar vienu uzlādi varēs pietiekoši ilgi strādāt? Vai varēs nopļaut visu mauriņu un pabeigt arī dzīvžoga apgriešanu? Cik ilgi tad tas akumulators tur? Nav labāka veida, kā to pārbaudīt - reāli izmēģinot dzīvē.

Uzaicinājām radījumu Laiks Mājai, lai pārbaudītu Makita dzīvžogu šķēres DUH751 darbībā, - apgriežot tūju dzīvžogu. Pieaicinājām profesionālu dārznieku un uzlādējām akumulatoru. Kā izdevās apgriezt 35 m garu dzīvžogu - skatieties video.

