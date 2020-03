Aicinājums uzņēmējiem, pašvaldībām, sabiedriskajam sektoram un iedzīvotājiem: atbalstiet profesionālos medijus

Lai saglabātu dzīvotspējīgu žurnālistiku Latvijā, aicinām līdzekļus, ko maksājat par reklāmu sociālajos tīklos, ieguldīt vietējos medijos, tā stiprinot tos un atbalstot valsts ekonomiku.

Arī Latvijas mediji, kas ir viens no demokrātijas un sociālās stabilitātes nodrošinātājiem valstī, piegādājot vitāli svarīgu informāciju iedzīvotājiem, neizbēgs no ekonomiskās krīzes un satricinājumiem, ko rada ārkārtējā situācija saistībā ar “Covid-19”. Jau tagad reklāmas tirgus piedzīvo “kritienu no kraujas”. Īpaši šajā situācijā cieš privātie mediji, kas nesaņem valsts atbalstu, lai arī iedzīvotāji tos patērē krietni vairāk. To redzam statistikas datos – šajos grūtajos un svārstīgajos apstākļos dažu dienu laikā DELFI informāciju meklējis gandrīz katrs otrais pieaugušais. Tā ir milzīga uzticēšanās un atzinība, par ko esam pateicīgi. Savukārt mūsu žurnālisti strādā ārkārtas režīmā “24/7”, lai nodrošinātu pilnvērtīgu un pārbaudītu informāciju.