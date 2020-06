DELFI piedāvā raidījumu par Covid-19 ietekmi uz pilsoņu tiesībām 'Inficētās brīvības?'

Covid-19 pandēmija sāk atkāpties, bet turpinām just tās sekas uz procesiem mūsu galvās un varas lēmumos par to, kā organizēt sabiedrību. Kas mainījies mūsu tiesībās? Ar ko samierināties kopējā labuma vārdā, bet pret ko asi cīnīties? To DELFI analizēs jūnijā sešu raidījumu ciklā “Inficētās brīvības?”.