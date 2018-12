Digitālu ziņu mediju abonēšana skaļi klauvē pie durvīm – mācība no ‘DELFI media LAB'

Savu prezentāciju Vasinens uzsāka ar ziņu virsraksta demonstrāciju, kas vēsta “”New York Times” nopelna 24 miljonus dolāru, pateicoties digitālajiem abonentiem”. Taču Skandināvijas tirgus šajā jomā ir vēl attīstītāks – lai arī naudas summas, kas apgrozās Ziemeļvalstu mediju tirgū, nav tik lielas, jo iedzīvotāju skaits ir pamazs, toties to ļaužu īpatsvars, kuri ir gatavi maksāt par ziņām tiešsaistē, Skandināvijā ir vislielākais pasaulē.

Norvēģija pēc šī rādītāja ir pirmajā vietā pasaulē – tur par ziņu žurnālistiku tiešsaistē maksā 30% iedzīvotāju, Zviedrija ir 2. vietā – 26%, Somija ar 18% ierindojas 5. vietā pasaulē, un visbeidzot Dānija ar 15% ieņem 10. vietu. Vasinens šo iespaidīgo rezultātu skaidro ar plašo un salīdzinoši ilgo sakaru un informācijas tehnoloģiju izmantošanu Ziemeļvalstīs, kas ļauj medijiem būt pasaules līderiem dažādu biznesa modeļu apgūšanā, kurus, kā redzams, akceptē lasītāji.



Lektors iezīmēja draudīgu ainu tiem medijiem, kuri uzskatīs, ka iespējams joprojām gūt ienākumus no drukāto versiju pārdošanas vai reklāmas piesaistes. Piemēram, Somijā kopš 2008. gada avīžu ieņēmumi samazinājušies par 22%, žurnālu – pat par 36%, turpretī ieņēmumi digitālajā vidē medijiem palielinājušies par 117%.



Krītoties drukāto mediju tirāžām, laikrakstiem krītas reklāmas ieņēmumi, jo, protams, ka reklāmdevēji nevēlas kampaņas izvietot tur, kur nav lasītāju. Attiecīgi reklāmdevēju nauda aizplūst uz internetu, jo tur tagad iespējams sasniegt teju jebkuru. Taču te parādās jauna problēma – lielākā naudas daļa paliek nevis vietējo somu mediju digitālajās versijās, bet tiek “Google” un “Facebook”, kuru ieņēmumi no Somijas reklāmdevējiem aug par 50% gadā.



Ko darīt, ja nauda no reklāmas nav piesaistāma ne drukātajām, nedz digitālajām versijām? Jābūt stingrai stratēģijai citam biznesa veidam – un tā ir jau minētā digitālā abonēšana. Skandināvijas medijiem tas ir veiksmīgi izdevies, un jau pašlaik 60 procentu ieņēmumu ir no abonentmaksām un 40% no reklāmas, lai gan pirms 10 gadiem bija otrādi. Digitālās abonēšanas apjomi Somijā ik gadu pieaug par 30%, "DELFI media LAB" stāstīja Vasinens.