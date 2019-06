Izvēlēties, uz kuru ballīti iet: lēnā dzīve kā mūsdienu cilvēka glābiņš

Pirms trim gadiem Cēsīs bija skatāma Agneses izstāde #dzīvotlēni, un šī ideja par lēno dzīvi gadu gaitā nekur nav zudusi – arī tagad ar saviem mākslas darbiem Aljēna vēlas aicināt cilvēkus apstāties un ieklausīties. “Dzīvot lēni ir prasme. Reizēm mums sanāk dabīgi apstāties. Biežāk tas notiek, kad atgadās kaut kas bēdīgs – slimība, kāds slikts pārdzīvojums. Tad mēs apstājamies, un esam spiesti padomāt par dzīvi. Lai to darītu ikdienā, tas prasa ilgus treniņus un apzinātu lēmumu, ka to vajag un var darīt,” pārliecinājusies māksliniece.

“Visu laiku skriet ir ļoti, ļoti grūti. Vajag apstāties. Lēnā dzīve ļauj cilvēkam iepazīt sevi un būt ar sevi līdzsvarā. Tajā skrējienā un milzu piedāvājumā, kas ir apkārt – informācija, pasākumi, ceļojumi, draugu ballītes –, ir skaidrs, ka visu nevar paspēt. Tad ir jāsaprot, uz kuru no visām daudzajām ballītēm iet, lai paspētu, neizdegtu un izbaudītu. Nav jau māksla visur aizskriet, bet, ja esi noguris un neesi ar visu sirdi un dvēseli klāt, tas nav tā vērts,” spriež Agnese.

Lēnā dzīve var kļūt par glābiņu no izdegšanas, noguruma un apnikuma, bet, kā novērojusi māksliniece, ir cilvēki, kuri ne tikai nemāk piebremzēt, bet nemaz to nevēlas: “Kad mēs apstājamies, mēs sajūtam sevi, un tad nāk pārdomas, ka, iespējams, daru kaut ko, kas man nepatīk. Tas cilvēkiem nepatīk, un viņi no tā baidās. Jā, lēnā dzīve prasa drosmi.”