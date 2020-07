Jauns interneta žurnāls kino mīļotājiem – 'Kinolente'

"Šī ir sena iecere, un šis ir labākais laiks, lai to īstenotu. Kāds teiks: "Bet tagad taču kino nekas nenotiek!" Tā nav. Industrija meklē un atrod jaunas iespējas, lai mēs varētu baudīt lielisku saturu, un es ticu, ka drīz satrauktu sirdi varēsim iet uz pirmo lielo pirmizrādi pēc Covid-19. Šobrīd izskatās, ka tas varētu būt tepat kaimiņos filmētais Kristofera Nolana spiegu trilleris "Tenet". Tikmēr mums ir "netfliksi", šis tas neredzēts nesen atvērtajos pašmāju kinoteātros, klasisku vērtību seansi un citas lietas, kas liecina – kinopasaulē viss notiek. Un mēs gribam būt daļa no tās,” stāsta viena no "Kinolentes" veidotājām, "DELFI Brand Studio" galvenā redaktore Kristīne Melne.



Dažādi kino elementi iekļauti arī jaunā interneta žurnāla dizainā, kas nedaudz atšķiras no citu DELFI interneta žurnālu izskata.