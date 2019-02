Ko 'ēnas' uzzināja DELFI redakcijā

DELFI sporta ziņu nodaļas redaktoru Uldi Strautmani "ēnoja" viņa dēls, Rīgas 6. vidusskolas 7. klases skolnieks Kārlis. Pusaudzis atzina, ka, lai gan ikdienā jau pamatīgi iepazinis tēva darba specifiku, viesošanās viņa darba vietā bijusi īpaši aizraujoša, ļaujot iepazīt arī sporta redaktora darba vidi un kolēģus.

"Ēnotāji" bija izrādījuši interesi ne tikai par ziņu redaktoru darbu, bet vēlējās ielūkoties arī IT nodaļā, kas 7 dienas nedēļā, 24 stundas diennaktī, 365 dienas gadā nodrošina DELFI nepārtrauktu darbību.

Kā pēc "Ēnu dienas" atzina DELFI komanda, jauniešu viesošanās iedvesmojusi arī viņus – tā ir iespēja uz saviem darbiem un pienākumiem palūkoties no malas un apzināties interesantās un aizraujošās lietas, kas ikdienas skrējienā nereti kļūst pierastas un pašsaprotamas.

DELFI programmētāju Nikolaju Trubačistovu "ēnoja" Santa Maļecka no Jelgavas Valsts ģimnāzija 12. klases.

DELFI programmētāja Nikolaja Trubačistova "ēna" Santa Maļecka savu izvēli jau ir izdarījusi – šogad viņa plāno uzsākt datorzinātnes studijas. Viesojoties pie DELFI IT komandas, jaunietei bija interesanti uzzināt un apskatīties, kā tiek nodrošināta portāla darbība: kā IT nodaļa saņem uzdevumus no redakcijas, kā komanda rīkojas tehnisku ķibeļu gadījumos un kā notiek sadarbība ar DELFI kolēģiem citās Baltijas valstīs.