"Man pašai kā cilvēkam, kurš stāv visai tālu no reliģijas, šis bija liels izaicinājums, tomēr tas, ka neesmu nevienā baznīcā, deva arī zināmu objektivitātes devu un vēlmi aprunāties ar pētniekiem, kas iedziļinājušies šajos jautājumos. Tiekoties ar cilvēkiem, kuri jau jaunībā nolēmuši kļūt par klosteru brāļiem un māsām, sarunas vienmēr bija interesantas un par ļoti plašām tēmām, bet sapratu, ka, lai arī kāds bijis katra intervējamā ceļš, viņus visus vieno nesavtīga vēlme darīt labu citiem, atsakoties no pašu labuma, kas manā uztverē ir cienījami šī vārda vislabākajā nozīmē, pat ja reizēm varu nepiekrist kādiem šo cilvēku uzskatiem,” par to, kā tapa ideja, un projekta tapšanā gūtajām atziņām stāsta “Klostera” idejas autore – DELFI interneta žurnālu satura redaktore Andra Briekmane.