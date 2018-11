Mediju nākotne tehnoloģiju laikmetā: DELFI skatuves programma 'Digital Freedom Festival' 

Kā mainās cilvēku domāšana un uztvere?

Vai pieejamais milzu informācijas apjoms mūs padara gudrākus? Diskusijā mēģināsim gūt ieskatu, kā mainās cilvēku domāšana un informācijas uztvere laikā, kad visapkārt ir neskaitāmi informatīvi kairinājumi un mūsu vietā domā gadžeti.

Diskusijā piedalīsies tehnoloģiju žurnālists izdevumā "The Economist" Hals Hodsons (Hal Hodson) no Lielbritānijas, "Women in AI" līdzdibinātāja un vadītāja Hanana Salama (Hanan Salam) no Francijas un Teravādas budistu mūks Džons Paramai Danisaro (John Paramai Dhanissaro) no Taizemes.