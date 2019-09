Mediju tendences, nākotnes loma sabiedrībā un attiecības ar zīmoliem: "DELFI media LAB" skatuves programma šī gada "Digital Freedom Festival"

Karls Onorē (Carl Honore), kura pasaules slavu guvušo grāmatu "In the Praise of Slow" medijs "The Financial Times" atzinis par "lēnā dzīvesveida" manifestāciju, stāstīs par šobrīd aktuālo "lēno mediju" (angliski – "slow media") konceptu un kā radīt un patērēt kvalitatīvu saturu informācijas piesātinātajā un digitalizētajā vidē.

Slovāku žurnālists, podkāstu producents un pasaules Digitālās komunikācijas tīkla (Digital Communication Network) valdes loceklis Dāvids Tvrdons (David Tvrdon) sniegs plašākas zināšanas par podkāstu ietekmi uz mūsdienu mediju saturu, kā arī to izmantošanu komunikācijā ar patērētāju. Vienu no viņa runām par podkāstu revolūciju skaties ŠEIT.

Paplašinoties jēdziena "native advertising" izpratnei uzņēmumu vidū, arvien izplatītāki kļūst mediju un uzņēmumu veidoti vērtīga un kvalitatīva satura kopprojekti. "DELFI media LAB" ietvaros analizēsim un caur mediju prizmu izvērtēsim veiksmīgas mediju un zīmolu komunikācijas sinerģijas piemērus no pasaules pieredzes. Svarīgs jautājums programmas tēmu lokā būs satura patēriņa paradumu maiņa digitālajā vidē un kāpēc par kvalitatīvu saturu medijos būtu jāmaksā.