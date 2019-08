Pasaules pieredze efektīvam biznesam - Rīgas Biznesa forums un DELFI izziņo sadarbību

Ikgadējais Rīgas Biznesa forums, kas norisināsies 7. novembrī viesnīcā “Radisson Blu Latvija”, šogad piedāvā plašu un ekskluzīvu programmu biznesa līderiem, uzņēmumu vadītājiem un ikvienam, kuru interesē gan organizāciju, gan personīgā izaugsme. Forumā būs iespēja sastapt un uzklausīt pasaules līmeņa viedokļa līderus un veiksmīgus dažādu jomu biznesa profesionāļus. Šogad galvenās tēmas būs organizācijas un personības izaugsme un efektivitāte – kā veicināt uzņēmuma panākumus, kā attīstīt savu personību un kā būt tādam līderim, kurš palīdz augt citiem.

“Šobrīd Latvijā, Lietuvā un Igaunijā novērojama tendence – augstākā līmeņa vadītāji parasti ir zinoši, tomēr vidējā līmeņa menedžeriem trūkst efektivitātes. Šis faktors ļoti ietekmē jebkura uzņēmuma izaugsmi. Protams, forums nefokusējas tikai uz lielām organizācijām, tas būs ļoti noderīgs arī jaunuzņēmumiem, kas vēlas augt un veicināt izaugsmi pareizi jau no paša sākuma,” stāsta foruma organizators Daiņus Baltrušaitis. Rīgas Biznesa forums notiek kopš 2015. gada, un šī iniciatīva radīta, lai apvienotu vadītājus un profesionāļus, piedāvājot tiem dalīties ar spēcīgām idejām, tādējādi stiprinot uzņēmējdarbības un vadības kultūru Latvijā. Šogad pasākums notiek sadarbībā ar Latvijā vadošo mediju DELFI, kas iestājas par spēcīgu biznesa vidi, spilgtiem līderiem un ekonomikas izaugsmi.

“Ikdienas rutīnā ikvienam no mums noder skats no malas un kāds, kurš atgādina, ka, pat esot līderim savā nozarē, nedrīkst atslābt un aizmirst par tiekšanos kļūt vēl labākam – strādājot šodien, ir būtiski domāt nevis vienu soli uz priekšu, bet raudzīties vismaz trīs gadu perspektīvā. Mediju vides dinamika šodien un tagad piedāvā biznesa modeļus, kas būs efektīvi nākotnē. Tāpēc esam īpaši gandarīti šogad sadarboties ar Rīgas Biznesa forumu, kas novembrī uz Rīgu atvedīs piecus pieredzes bagātus un iedvesmojošus oratorus ar starptautisku pieredzi un jaudu,” atzīst AS DELFI valdes priekšsēdētājs Konstantīns Kuzikovs.

Rīgas Biznesa forumā uzstāsies pieci pasaules līmeņa oratori un personīgās izaugsmes treneri:

Robins Šarma (Robin Sharma) ir viens no vadošajiem līderības un personīgās izaugsmes ekspertiem pasaulē, plašāk pazīstams kā grāmatas “Mūks, kurš pārdeva savu Ferrari” autors. Šī grāmata, kurā iekļauta Robina personīgā pieredze pēc veiksmīgas jurista karjeras pārtraukšanas 25 gadu vecumā, pārdota vairāk nekā 15 miljonos eksemplāru visā pasaulē. Robins maina perspektīvu, kā mūsdienās tiek aplūkota līderība, un skaidro, ko nozīmē vadīt un iedvesmot cilvēkus. Savā Youtube kanālā Robins sniedz ieskatu tajā, kā, izmainot dažus ieradumus ikdienā, iespējams sasniegt vairāk.

Pols Makenna (Paul McKenna) ir atzīts par vienu no pasaulē labākajiem psihoterapeitiem, viņš ir pazīstams pašpalīdzības grāmatu autors, kā arī komunikācijas eksperts. Forumā Pols runās par to, kā iegūt pārliecību un harismu. “Harisma un pašpārliecinātība mūsdienās ir divas ļoti svarīgas komponentes. Pasaulē ir ļoti daudz gudru cilvēku, bet ne visi no viņiem ir sadzirdēti. Parasti cilvēki domā, ka harisma ir iedzimta īpašība, bet Pols Makenna pierādīs pretējo. Viņš sniegs praktiskus padomus, kā iegūt harismu un pārliecību, jo pasaule vēlas redzēt tieši tādus līderus – cilvēkus, kuri liek citu acīm iemirdzēties,” – tā pasākuma organizatori. ŠEIT Pols dalās savā personīgajā pieredzē sarunu šovā “London Real”.

Džons Amaeči (John Amaechi) tiekšanos uz mērķiem par spīti dažādiem šķēršļiem ilustrē ar savu piemēru – 17 gadu vecumā pirmo reizi paņēmis rokās basketbola bumbu, neskatoties uz apkārtējo neticību, Džons vien piecus gadus vēlāk kļuva par profesionālu NBA spēlētāju. Viņš ir arī pirmais NBA spēlētājs, kurš “iznācis no skapja”. Amaeči Rīgas Biznesa forumā dalīsies zināšanās, kā sasniegt savu mērķi jeb kā, darot pareizās lietas, ir iespējams izdarīt jebko, ko vēlies. Vienā no “TedEx” konferencēm Džons stāsta vairāk par efektīvu mērķu sasniegšanu – uzzini vairāk ŠEIT.

Sunils Tulsiani (Sunil Tulsiani) sniegs ieskatu tajā, kā iegūt maksātspējīgus klientus, veidot sadarbību ar savam biznesam nepieciešamajiem partneriem un būvēt komandu. Sunils ir bijušais policists, kurš pēc 16 gadu darba stāža mainījis savu karjeru, kļūstot par profesionālu nekustamo īpašumu investoru un multimiljonāru. Viņš seko vienkāršam principam: “Izturies pret ikvienu ar cieņu, uzņemies līdera lomu jebkurā projektā, investē pirmais, radi abām pusēm izdevīgu situāciju un izdari to, ko esi solījis.” ŠEIT Sunils sniedz ieskatu pavisam vienkāršā principā, kuru iekļaujot savā ikdienā ir iespējams nonākt līdz panākumiem.

Ēriks Edmids (Eric Edmeades) ir uzņēmējs, kurš pierādījis sevi dažādās jomās – gan izveidojot vienu no vadošajiem bezvadu tīkla un datu uztveršanas uzņēmumiem “ITR Group”, gan vadot Holivudas filmu specefektu uzņēmumu, kas radījis risinājumus tādām filmām kā “Avatars”, “Transformeri” un citām. Ēriks stāsta par efektivitāti ne vien no personības attīstības skatpunkta, bet iedvesmo rūpēties par savu veselību, sekojot vienkāršiem pamatprincipiem. ŠEIT iespējams noskatīties video, kurā viņš dalās padomos veselības jomā.