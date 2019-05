Runas spēks nav tās skaļumā: aizvadīta DELFI konference 'uz:RUNA'

Režisors un lektors Viesturs Meikšāns: "Ja gribat stāstīt par savām veiksmēm, jums ir jāstāsta par savām neveiksmēm. Dalīšanās kļūdās ir efektīvākais veids, kā nodot zināšanas." Foto: DELFI

Komunikācijas trenere Krista Vāvere: "Ja tevi kāds aizvaino, sper soli uz priekšu, izslejies stalta un pasaki savu taisnību." Foto: DELFI

Harismātiskiem cilvēkiem piemīt vēl kāda iezīme – tā ir spēja klausīties, kas mūsu steidzīgajā laikmetā ir deficīts, un prasme nolasīt, ko auditorija vēlas. Tāpat nenovērtējama ir paužu nozīme. Pauzēt publikas priekšā ir ļoti grūti, jo ir bail no tā, ka klausītājiem šķitīs – runātājs ir aizmirsis tekstu vai nav pietiekami sagatavojies –, tomēr ir jāmācās to darīt.

Vienas atbildes uz jautājumu, kas ir svarīgāks – tas, ko mēs sakām, vai tas, kā mēs to darām – nav. Iespējams, tā slēpjas atziņā, ka cilvēki ne vienmēr atceras to, ko esam teikuši, bet gan to, kā esam viņiem likuši justies. Komunikācijas trenere Krista Vāvere savā stāstījumā par harismas formulas meklējumiem atklāja vairākas iezīmes, kas vieno tos, kurus citi uzskata par harismātiskiem runātājiem – parasti šie cilvēki ir zinoši un māk izteikties vienkārši, viņus vieno liela enerģija, degsme un aizrautība, un, stājoties auditorijas priekšā, viņi izskatās dabiski un ķermeniski atvērti.

Runas pedagoģe Zane Daudziņa: "Zelta atslēdziņa ir mūsu stāja. Staltais mugurkauls ļaus ne tikai izskatīties zinošākiem, bet tādiem arī justies." Foto: DELFI

Zelta atslēdziņa – stāja

Uzrunājot auditoriju, liela nozīme ir balsij un runas melodijai, un kā vienu no galvenajām konferences "uz:RUNA" atziņām var izcelt – ar treniņiem un praksi to var mainīt. Gluži tāpat var strādāt ar savu harismu – kā norādīja komunikācijas trenere Vāvere, arvien vairāk pētnieku atzīst, ka harisma ir prasme, nevis kaut kas, ar ko vai nu piedzimst, vai nē. Tas var kalpot kā iedvesma ar to strādāt un slīpēt, apzināt savas dotības, attīstīt stiprās puses un atrast savu īsto "es".

Tāpat ir jāstrādā ar savu ķermeni, kas ir mūsu instruments, stājoties auditorijas priekšā. Pieredzējusī runas pedagoģe Daudziņa, stāstot par publiskās runas psihofiziku, dalījās ar savu pieredzi, atklājot – līdz 25 gadu vecumam, kad viņa nolēmusi stāties aktieros, viņas balss skanējusi citādi, bet apzināts lēmums ar to strādāt un treniņi ļāvuši to mainīt.

Treniņiem ir liela nozīme arī stājas uzlabošanā – tieši staltu mugurkaulu Daudziņa dēvē par veiksmīgas publiskās uzstāšanās "zelta atslēdziņu".

"Ķermenis prāta vadībā ir tas, kas var mums palīdzēt, stāvot auditorijas priekšā. (..) Pie stalta ķermeņa, tāpat kā pie labāka "es", ir jāpierod," atzina runas pedagoģe, atgādinot – ir vērts sava auto atpakaļskata spoguli noregulēt tā, lai tajā ielūkoties būtu iespējams tikai izslejoties.

Gatavojoties uzstāties, nedrīkst aizmirst arī par emocijām – tās ir klātesošas, ar tām ir jārēķinās un emocionālā atklātība var nodrošināt to, ka runātājs tiek pamanīts un viņa vēstījums kļūst daudz spēcīgāks . "Lai runātu stipri, nav jārunā skaļi," atgādināja Vāvere. Stāstot par runas emocionālo temperatūru, komunikācijas trenere gan ieteica uzmanīties no galējībām – gan emociju pārmērīga izrādīšana, gan to pilnīga slēpšana var arī kļūt par klupšanas akmeni. Te var noderēt daži jautājumi, ko ir vērts sev uzdot pirms uzstāšanās – kā es jūtos? Kā es gribu, lai justos publika? Kādā veidā es to panākšu?