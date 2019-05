Saturs, par kuru ir vērts maksāt: startē 'DELFI plus'

Lai sagatavotu kvalitatīvu saturu, smagi jāstrādā, tāpēc sabiedrībai, kas vēlas to patērēt, ir jāmaksā – vai nu ar savu laiku, skatoties reklāmas, vai ar savu naudu – abonējot. Arvien lielāku īpatsvaru pasaules mediju tirgū ieņem digitālā satura abonēšana. Medijiem tā ļauj palielināt neatkarību no reklāmas tirgus svārstībām, savukārt auditorijai nodrošina labāku lasīšanas pieredzi – mazāk reklāmas laukumu un tikai īpaši atlasītu saturu bez informatīvā trokšņa pārbagātības.

20 darbības gadu laikā DELFI komanda ir uzkrājusi pieredzi, zināšanas un lasītāju uzticību, kas ļauj būt līderiem sabiedrības informēšanā par aktualitātēm un nodrošināt analītisku, skaidrojošu, izglītojošu un arī izklaidējošu materiālu klāstu. Tagad DELFI saviem prasīgajiem lasītājiem piedāvā jaunu iespēju – “DELFI plus”.

Turpmāk 3% no ikdienas DELFI satura jeb aptuveni 20 raksti nedēļā būs pieejami abonentiem. “DELFI plus” abonentmaksa ir 1,99 eiro par četrām nedēļām, un tā sniegs pieeju oriģinālmateriāliem – interesantu personību portretiem, aprakstiem, reportāžām no īpašām vietām un notikumiem, analīzei un pētniecībai, aptverot plašu un daudzveidīgu tēmu loku no politiskām norisēm Latvijā līdz vērtīgiem dzīvesstila padomiem. Šo saturu vienos jauns dizains, plašs dažādu vizuālās stāstniecības elementu izmantojums un samazināts reklāmas izvietojums, padarot lasīšanas pieredzi ērtāku un patīkamāku.