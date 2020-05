'Tele2' atsaucies aicinājumam atbalstīt kvalitatīvu žurnālistiku

“Priecājamies, ka “Tele2” atsaucās mūsu aicinājumam atbalstīt DELFI, līdz gada beigām atsakoties no komisijas maksas par “DELFI plus” satura apmaksas īsziņām “Tele2” tīklā,” saka AS DELFI vadītājs Konstantīns Kuzikovs.

DELFI jau iepriekš ziņojuši par “Tele 2” lēmumu atbalstīt vietējos medijus, “Covid-19” krīzes laikā novirzot daļu starptautiskiem medijiem paredzētā mārketinga budžeta vietējo mediju atbalstam. Tam ir milzīga nozīme sabiedrības informētības nodrošināšanā, jo Latvijas mediji pašlaik atrodas neapskaužamā situācijā – no vienas puses, reklāmas tirgus ir “sasalis”, valsts atbalsts nenoteikts un ļoti ierobežots, bet, no otras, darbiniekiem darba ir vairāk nekā jebkad.

“Vienlaikus mēs arī esam pārskatījuši “Tele2” reklāmas budžetu, samazinot to ārvalstu platformām un pārvirzot Latvijas medijiem. Ceru, ka šis lēmums palīdzēs vietējiem medijiem, lai tie spētu turpināt svarīgo darbu, kuru šobrīd veic, lai sabiedrībai būtu pieejama plaša un kvalitatīva informācija par aktualitātēm Latvijā un pasaulē,” atzīst Valdis Vancovičs, “Tele2” valdes priekšsēdētājs.

Konstantīns Kuzikovs, AS DELFI vadītājs

Tas mums palīdzēs attīstīt kvalitatīvu vietējo žurnālistiku un novirzīt vairāk līdzekļu nozīmīga satura radīšanai. No tā iegūs visa Latvijas sabiedrība.