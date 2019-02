'The Hobos' un draugi vienojas emocionālā veltījumā Ūdrim 

Otrdienas, 12. februāra, vakarā Dailes teātrī norisinājās Latvijas mūzikas ierakstu Gada balvas ceremonija "Zelta mikrofons", un par vienu no pasākuma emocionāli piesātinātākajiem brīžiem kļuva grupas ''The Hobos" un draugu uzstāšanās – īpašs veltījums grupas solistam Rolandam Ūdrim, kurš 2016. gadā smagi cieta autonegadījumā.

Grupas "The Hobos" hitu "Walk All Night" jaunās skaņās šajā vakarā izpildīja "The Hobos" mūziķi Vilnis Krieviņš un Mārtiņš Burkevics kopā ar draugiem – Renāru Kauperu, Ainaru Virgu, Normundu Rutuli, Jāni Šipkēvicu junioru un Arni Račinski. Pēc dziesmas pēdējiem akordiem un Kaupera pateicības vārdiem zāle vienojās stāvovācijās Ūdrim, kurš pasākumu baudīja klātienē kopā ar sievu Ilonu, dēlu Bārtu, Ilonas mammu un divām asistentēm.