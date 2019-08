Biznesa inkubatoru telts – saprātīgajiem jaunradītājiem 'Homo iNOVUSS'

"Magnetic Latvia Biznesa" inkubatoru stāsts ir par "Homo iNOVUSS" –saprātīgajiem jaunradītājiem jeb jaunajiem uzņēmējiem, kuriem piemīt īpaši attīstīts jaunrades spēks, intelektuālās un radošās spējas, iekšējais dzinulis pēc mūžīgas pilnveides, robežu pārvarēšanas un progresa.

Dabas rūdījums globāliem izaicinājumiem

Ikviens uzņēmīgs cilvēks zina to "komforta zonas pārvarēšanas" sajūtu. Kā pārvarēt diskomfortu, saglabājot kontroli pār ķermeni un prātu, un izmantot to ikdienas izaicinājumu jūrā, iemācīs Māris Žunda – slavenā Ledus cilvēka, pasaules rekordista Vima Hofa metodes treneris. Viņš izveidoja un vada Rūdīšanos skolu, kur sistemātiski māca un izglīto cilvēkus, lai šīs zināšanas varētu integrēt ikdienā – mājās, ģimenē un darbā.

Uzņēmējs 2.0

Vēl nesen pasaule prasīja vairāk, lielāku, skaistāku, bet tagad – plaukstas lieluma, bez glutēna, tikai auduma maisiņā. Maslova piramīdas vajadzības ir apmierinātas, un skaidrs, ka līdz ar patērētāja apzinātību jāaug arī uzņēmēja spējai dzīvot līdzi laikam. Festivāla otrajā dienā atklāsim telpu izaicinošām diskusijām un idejām 22. gadsimta uzņēmēja tēla konstruēšanai. Vai tas domās par pārdošanu un peļņu? Kā rūpēsies par reputāciju, kas lielā mērā ir interneta kritiķu rokās? Un kā uzņēmēji nākotnē radīs vērtību mums – klientiem –, kuriem viss jau ir? Šo un citus jautājumus šķetināsim kopā ar viediem uzņēmējiem, mārketinga un pārdošanas ekspertiem, kā arī nākotnes tehnoloģiju entuziastiem.

Kā personīgais zīmols palīdz uzņēmējdarbībā

Personīgais zīmols nosaka to, kas mēs esam, kā reaģējam uz izaicinājumiem un paužam savu redzējumu par apkārt notiekošo gan privātajā dzīvē, gan karjerā. Ja mēs apzināti spējam sevi izprast mijiedarbībā ar cilvēkiem, tad spējam arī izprast viens otru. 30. augustā intensīvās darbnīcās latviešu valodā biznesa trenera Imanta Podiņa un angļu valodā lektores Lillis (vairāk nekā 20 gadu pieredze augsta līmeņa klientu konsultēšanā mārketingā, personīgā zīmola veidošana un prezentāciju prasmēs) vadībā varēs atklāt savu unikālo personības arhetipu un noskaidrot, ar ko sākt, lai izveidotu sev spēcīgu zīmolu.

No pārdošanas uz vērtības radīšanu

No runām pie darbiem! Ja vēlies pārdot savu produktu nākotnes pircējam, pagātnes metodes nederēs. Regis Lemmens – grāmatas "From Selling to Co-Creating" autors, konsultāciju uzņēmuma "Sales Cubes" dibinātājs un vairāku jaunuzņēmumu, kā arī tādu lielo uzņēmumu kā BNP PariBas, SONY, ERGO, Bekert konsultants – 31. augustā darbnīcā "How to pitch your value proposition to customers of today?" palīdzēs pāriet nākamajā pārdošanas prasmju līmenī. Pārdošanas darbnīcā varēs iemācīties, kā iesaistīt savu klientu produkta radīšanas procesos un kā sekmīgi pasniegt vērtības piedāvājumu klientam. Darbnīca notiks angļu valodā.