Drukājamās kartes ‘Grafomap’ gatavojas pārdošanas jeb 'exit' darījumam

Rihardu Pīku doma par to, ka vajadzīgs savs bizness, urdīja jau sen. Soli pa solim radās gan ideja par nozari, gan pats uzņēmums. Pārdzīvojis dažādas pārmaiņas, "Grafomap" šobrīd mitinās Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Radošo industriju inkubatorā un gatavojas biznesa pārdošanai jeb tā saucamajam “exit” darījumam.

Rihards atceras, ka konkrētā ideja radusies 2015. gada otrajā pusē: "Gribēju biznesu internetā un tādu, kas būtu mērogojams, lai varētu koncentrēties uz izaugsmi nevis, piemēram, produkta sagatavošanu. Tāpēc mēs skatījāmies uz "drop-ship" biznesa modeli." Šis modelis paredz to, ka pakalpojuma sniedzējam nav savas noliktavas, bet viņš pasūtījumu pārsūta izpildei ražotājam, citam pakalpojumu sniedzējam vai vairumtirgotājam, kas tālāk preces nogādā pasūtītājam. "Nonācām līdz drukājamo produktu kategorijai, jo tieši šī kategorija ir viegli realizējama ar mūsu iecerēto biznesa modeli. Domājām, kā varētu atšķirties un uztaisīt produktu tā, lai klientam pašam būtu iespēja to personalizēt, jo par šādiem produktiem viņš būtu gatavs maksāt vairāk. Tā nonācām pie kartēm. Tirgū jau bija līdzīgi risinājumi, taču kopumā tolaik tā bija jauna niša. Tagad daudzi konkurenti ir saradušies, bet mēs bijām vieni no pirmajiem," stāsta Rihards.

"Grafomap" ir personalizēts plakāts - karte, ko cilvēki iegādājas kā mājas dekoru vai dāvanu. Un šis produkts viņiem atgādina par īpašām vietām, kur viņi ir bijuši vai kas viņiem saistās ar kādu īpašu dzīves notikumu. Pārbaudot šo ideju, 'Grafomap' sadarbojās ar citu latviešu jaunuzņēmumu 'Printful'. "Tas bija viegls, ātrs un efektīvs veids kā pārbaudīt, vai mūsu ideja strādā. Kad bija skaidrs - strādā - sākām meklēt citus risinājumus, lai uzlabotu savus peļņas rādītājus. Nonācām pie cita Rīgā esoša drukāšanas uzņēmuma, kas vēl nepiedāvāja "drop-ship" pakalpojumu, bet ar kuru kopā mēs izveidojām API (application program interface - no angļu val.), lai varētu viegli no mūsu e-komercijas veikala pārsūtīt pasūtījumus viņiem. Un tālāk jau viņi, sadarbojoties ar piegādes uzņēmumiem, sūtījumus nogādāja klientiem visā pasaulē, galvenokārt ASV," atklāj Rihards.

Kad izdevies biznesu izveidot tā, lai tas varētu darboties autonomi un Riharda iesaiste būtu nepieciešama tikai pāris stundas dienā, viņš paralēli strādāja riska kapitāla fondā. Pēc kāda laika atgriezās pilnas slodzes darbā "Grafomap", jo radās atkal jaunas idejas, kā uzņēmumu attīstīt. "Komandā šobrīd esam trīs cilvēki, kuri strādā pilnu darba laiku, bet vēl pieci strādā nepilnu slodzi. Esam izkaisīti visā pasaulē, tāpēc sazināmies un sadarbojamies platformā "Slack", kur koordinējam dažādus darbus. Izmantojam arī "Trello", lai plānotu nākamos uzdevumus," stāsta Rihards.

Tieši brīdī, kad "Grafomap" sāka savas attīstības otro vilni, tas pievienojās LIAA Radošo industriju inkubatoram. Rihards atceras, ka šajā posmā bijis svarīgs finansiālais atbalsts, kas ļāva eksperimentēt. Viņš, protams, uzsver, ka ir patīkami arī strādāt Rīgas centrā jaukās telpās, ko pats arī labprāt izmanto. Visā attīstības procesā bijuši noderīgi mentori un citi inkubatora padomdevēji. Tāpat noderējusi arī pastāvīgi pieejamā informācija par iespējām izmantot dažādus līdzfinansējuma instrumentus. Rihards uzteic arī inkubatora organizēto semināru kvalitāti.

Kas tālāk? Rihards spriež, ka, no vienas puses – izaugsmei robežu nav, jo apmeklētāji veikalam tiek piesaistīti sociālajos tīklos. No otras puses - attīstību ierobežo potenciālais pircēju un interesentu skaits, jo 'Grafomap' ir nišas produkts: "Izaugsme visu laiku ir turpinājusies, mācoties aizvien efektīvāk izmantot digitālo mārketingu, kā arī uzlabojot un efektivizējot klientu iegūšanas procesu. Taču šogad mums ir plāns sagatavot visu, lai pārskatāmā nākotnē šo biznesu nodotu tālāk kādam citam uzņēmumam. Un tad jau pēc tam ar tām zināšanām, ko esam ieguvuši, un tiem talantīgajiem cilvēkiem, ar kuriem esam sadarbojušies, plānojam veidot ko jaunu. Nākamā pusgada laikā mēs šo lapu gribētu pāršķirt."

Pašlaik LIAA biznesa inkubatoros ir 749 dalībnieki – biznesa ideju autori vai uzņēmumi. No tiem 296 pirmsinkubācijas programmā pārbauda savas biznesa idejas dzīvotspēju un 453 dalībnieki ir uzņemti inkubācijas programmā. Kopš LIAA biznesa inkubatoru izveides pirmsinkubācijas programmu sešu mēnešu garumā ir izgājuši 809 biznesa ideju autori. LIAA Biznesa inkubatori atbalsta jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu uzņēmumu izveidi un attīstību, nodrošina fiziskas personas un uzņēmumus ar uzņēmējdarbības uzsākšanai vai idejas attīstīšanai nepieciešamo vidi, koprades telpu, jauno uzņēmēju kopienu, konsultācijām, mācībām, tīklošanās pasākumiem par vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem, mentoru atbalstu un līdzfinansējumu biznesa attīstībai.

No 2019. gada 30. augusta līdz 20. septembrim tiks atvērta pieteikumu pieņemšana dalībai pirmsinkubācijas un inkubācijas programmā piecpadsmit LIAA biznesa inkubatoros visā Latvijā – Bauskā, Daugavpilī, Jelgavā, Jēkabpilī, Jūrmalā, Kuldīgā, Liepājā, Madonā, Ogrē Rēzeknē, Siguldā, Talsos, Valmierā, Ventspilī un Radošo industriju inkubatorā Rīgā. Atbalsta programmām aicināti pieteikties fiziskas personas un uzņēmumi, kuri nav reģistrēti ilgāk par trim gadiem.

Pieteikumus varēs iesniegt klātienē jaunrades festivālā "iNOVUSS" Biznesa inkubatoru koprades terasē, pēc festivāla – kādā no 15 LIAA biznesa inkubatoriem, kā arī elektroniski, nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz liaa@liaa.gov.lv līdz 2019. gada 20. septembra plkst. 23:59.

Ieeja festivālā "iNOVUSS" būs bez maksas, plašāka informācija par festivālu meklējama "iNOVUSS" mājaslapā, kā arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras "Facebook" lapā.

Projekts tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība" pasākuma ietvaros.