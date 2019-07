Lietas, par kurām vairs nejokotu, ir reliģija un dzimumu stereotipi. Vēl Edgars nelabprāt atceras savus karjeras sākuma jokus – ar smaidu atzīst, ka to stāstīšana ir viens no viņa tabu. Ir "drošie joki", kurus izmantot varbūt nav tā labākā ideja, bet nevar arī pārmest, ja kāds to dara, jo tas nozīmē, ka cilvēks saprot, kas auditorijai patīk. "Es arī vienmēr pajokošu par to, ka neesmu pats garākais čalis telpā vai ko tādu, bet es domāju, ka balstīt uz to pilnīgi visu arī nevajadzētu."

"Cenšos izvairīties no kāzām"

"Ir pasākumi, kuros es riktīgi nevēlētos uzstāties. Tos pasākumus pārsvarā sauc "kāzas"." Lai gan viņš ir vadījis kāzas, Edgars to dara nelabprāt, jo tajās publika ir ārkārtīgi atšķirīga un viņa humors patīk varbūt tikai pieciem līgavaiņa draugiem.

Kā rodas joki

Daži jokus vienkārši atrod internetā, tos pārtulko un stāsta stand-up pasākumos. "Fui, viņiem!" Edgara joki bieži rodas no dzīves situācijām, kurām kā garšvielas klāt pieliktas vēl 10 neticamas lietas efekta radīšanai. Joku būtiski pastāstīt sev mājās skaļi, lai zinātu, kā tas skanēs.

"Stand-up komiķim vajag būt improvizatora spējām, lai brīdī, kad skatītājs atbild uz tavu jautājumu, tev jau ir kaut kas padomā, ko atbildēt." Neviens brīdis, kad tiek iesaistīta auditorija, nav nejaušība. Šādi mirkļi domāti publikas atmodināšanai vai kā pauze pirms jaunas tēmas sākšanas.

Gadu gaitā Edgaram ikdienā ļoti apnicis dzirdēt aicinājumus pastāstīt joku. "Viņi jau neko sliktu nedomā, to prasot. Vienkārši tas jautājums ir šausmīgi, šausmīgi apnicis. Stand-upam jābūt uz skatuves. Tu ieved tēmā 10 minūšu garumā un beigās izspļauj punch line – tas ir joks. Tāds īsts. Nevis tas, ka tev pasaka divus teikumos, kāpēc blondīnes dzērumā brauc pie stūres."

Vislabākais humors nāk no Latgales

Pats būdams no Zemgales, Edgars tomēr ir pārliecināts, ka sirsnīgākie cilvēki un labākais humors nāk no Latgales. "Tur ir tā īstā esence, kur cilvēki māk par visu pasmieties. Piemēram, ir tādas Dj Guntix filmas – tas, manuprāt, ir ģeniālākais humors pasaulē. Ir Latgalē džeki, kas arī prot pajokot tā, kā Rīgā neviens nekad nepajokos. Rīdziniekiem ir kaut kāds sajaukums no visa." Pēc tam gan piebilst, ka Rīgā arī neesot nemaz tik slikti ar humoru – tas esot samērā augstā līmenī.

"Labi pavadīšu laiku ar brīnišķīgiem cilvēkiem"

Viens no jaunrades festivāla "iNovuss" notikumiem būs "Novadu lielīšanās", kurā Edgars plāno piedalīties. Tas pulcēs komiķus no visiem Latvijas novadiem ar mērķi pārliecināt pārējos, ka tieši viņējais ir vislabākais, nedaudz apceļot vienam otru. "Es domāju, ka katrs varēs atrast kaut ko sev un pārliecināties, ka visi novadi ir labākie."