Tāpēc pedagogiem ir svarīgi mēģināt to lauzt un ieviest nodarbībās emocijas – atvēlēt tām laiku, ja tas ir iespējams.

Lai noturētu bērna uzmanību un varētu viņu aizraut ar kaut ko jaunu, mācību stundai ir jāpieliek liela kreativitāte un izdoma. "Katram bērnam jāpieiet individuāli, lai viņš sasniegtu to rezultātu, kas ir nepieciešams. Mēs to tiešām ļoti izjūtam, jo bērni ir atšķirīgi un paliek atšķirīgāki, un mācīšanas process kļūst daudz grūtāks." Bērna uzmanības noturība pazūd, un ne vienmēr jaunā viela, kura skolotājam ir jāizstāsta, ir tik aizraujoša. Monotona balss un tehniska informācija, lai gan nepieciešama, mēdz padarīt nodarbības garlaicīgas. Līdz ar to rezultātu sasniegšana gan šādos pulciņos, gan arī parastajās skolu nodarbībās kļūst arvien sarežģītāka.

Tieši šo iemeslu dēļ vecākiem ir svarīgi mēģināt sekot līdzi tam, cik daudz laika bērns pavada savās viedierīcēs un cik daudz laika viņš pavada komunikācijā ar apkārtējiem cilvēkiem.

Tieši iNOVUSS būs lieliska vieta, kur atnākt un klātienē redzēt to, kā izpaužas robotikas skola. "Lielākais ieguvums no darbnīcas apmeklējuma ir tāds, ka vecākiem varbūt rastos tas pareizais iespaids par to, kas tad ir izglītojošā robotika un ko tā sniedz bērnam, un ka viedierīces var izmantot ne tikai filmiņu skatīšanai vai uzmanības novēršanai, bet kaut kam lietderīgam, kaut kam precīzam – ar mērķi, nevis vienkārši tā – spēlējoties," saka Felicita, robotikas skolas "RoboHub" vadītāja un dibinātāja.