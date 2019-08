Tomēr jaunuzņēmumu vidē, kurā tempi ir krietni ātrāki, ir svarīgi atzīt savas kļūdas un censties tās izprast. Tikai tādā veidā var virzīties uz priekšu un attīstīt plānotās ieceres.

Tieši digitālā pasaule ir tā, kas sāk mums mācīt, ka runāšana par savām kļūdām spēj palīdzēt paša nākotnei, tomēr brīžiem var šķist, ka tas jau ir sācis kļūt par trendu. "Vai kļūdīties ir stilīgi šobrīd? Jautājums – kas vispār ir stilīgi? Es domāju, ka stilīgi ir darīt to, kas tev patīk."

Ja ir gadījies pieļaut kādu kļūdu, tad svarīgākais ir to piefiksēt, apstāties un to apdomāt, kā arī izvērtēt, ko no šīs pieredzes ir iespējams iemācīties.

Atgriezies bērnībā, lai palīdzētu savam uzņēmumam

LEGO® SERIOUS PLAY® ir metode kā uzņēmumiem rast risinājumus dažādiem izaicinājumiem, izmantojot radošu pieeju. Tā ļauj katram uzņēmuma komandas pārstāvimradīt savu unikālu un telpisku risinājumu dažādām problēmam. "Metodes priekšrocība ir tā, ka tā ļauj uzzināt visu iesaistīto cilvēku viedokli, jo katrs būvē savu modeli atbildot uz kādu iepriekš definētu jautājumu. Moderatora uzdevums ir vadīt šo procesu. Kāpēc tieši LEGO® ir interesants? Tāpēc, ka LEGO® vienmēr raisa smaidu un pozitīvas emocijas!"

Uzdevums, izmantojot izsniegtos klucīšus, ir uzbūvēt atbildi uz iepriekš definētu jautājumu. "Jautājumu definē procesa moderators kopā ar pasūtītāju, šajā gadījumā – ar klientu, kurš vēlas rast atbildi. Tieši jautājuma formulēšana ir viena no būtiskākajām sadaļām visā procesā.. Ja jautājums būs tāds uz kuru atbilde ir pašsaprotama, tad tas nebūs nedz interesanti, nedz vērtīgi. Tam ir jābūt tādam, kas tiešām ļauj atklāt, ko cilvēki patiesībā domā." Kad dalībnieki ir uzbūvējuši savas atbildes, viņu nākamais uzdevums ir ar tām publiski dalīties un apkārtējiem izskaidrot to, kas tieši ar konkrēto veidojumu ir domāts.

Ieva šo metodi atklāja, domājot par to, kā palīdzēt uzņēmējiem risināt viņu ikdienas izaicinājumus. Katram uzņēmumam ir savi izaicinājumi, un šī metode ir universāli pielāgojama ikvienam no tiem. Tā ir gana interesanta, radoša un aktīva metode ar kuru palīdzēt uzņēmējiem rast nepieciešamos risinājumus.

"Mūsu rokas ir savienotas ar smadzenēm, un ne velti LEGO® SERIOUS PLAY® viens no pamata postulātiem skan tā – mēs nezinām to, ko mēs zinām. Bieži vien uzdodot jautājumu, cilvēki nezina, ko būvēt, bet tad viņi sāk darboties un atnāk arī atbilde. Dažkārt viņiem pašiem ir pārsteigums, pie kādiem secinājumiem ir nonākuši."

Mūsdienās, kad teju viss ar ko mēs strādājam ir mūsu datora klaviatūra un telefona ekrāns, ir patiešām noderīgi atrauties no ierastās rutīnas un ļauties iztēlei, darbojoties ar fiziskām lietām.

Atceries – mēs katrs šo pasauli redzam citādāk

Šī metode var atklāt ļoti daudz par to, ko patiesi domā darbinieki par uzņēmumā notiekošiem procesiem. "Tas, protams, nozīmē to, ka uzņēmuma vadītājam jābūt tik drosmīgam, lai viņš ieklausītos un dzirdētu publiski lietas, kas varbūt viņam nav patīkamas. Ja viņam ir šāda vēlme to zināt – patiešām godīgi uzzināt darbinieku domas, tad šī ir vislabākā metode, kas palīdzēs tās noskaidrot." LEGO® SERIOUS PLAY® arī ļauj visiem iesaistītajiem skaidri redzēt to, cik atšķirīgi ir visu cilvēku viedokļi, pat ja cilvēki ir no vienas komandas. Tas parāda to, cik ļoti citādāk mēs katrs redzam šo pasauli.

Tas ir kaut kas, ko cilvēki ikdienā neizmanto, taču neizbēgami, šī metode sevī ietver humoru un jautrību. "Sarežģītu vai grūtu problēmu risināšanā tas nedaudz atvieglo skatījumu uz dzīvi un ļauj cilvēkiem paskatīties no cita skatu punkta. Varbūt arī nedaudz vieglāk paskatīties uz problēmām, kā rezultātā var rasties interesantāki un netradicionālāki risinājumi."

Vairāk par šo metodi varēs uzzināt festivālā "iNOVUSS", kas augusta izskaņā notiks Lucavsalā.

