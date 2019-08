Jānis Sārts ir NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra direktors kopš 2015. gada. Iepriekš viņš ir darbojies dažādās vietās, kuras saistītas ar aizsardzību un nacionālo drošību. Tostarp viņš ir bijis Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs un vadījis Latvijas delegācijas Aizsardzības sadaļu NATO un ES. Īsumā – cilvēks ar padziļinātām zināšanām un viedokli aizsardzības jautājumos, sevišķi tajos, kas saistīti ar tehnoloģijām.

Cilvēks tehnoloģiju laikmetā

"Jebkurš cilvēkus pētošs zinātnieks pateiks, ka mēs ļoti reti pieņemam racionālus lēmumus. Mēs darbojamies instinktīvi un emocionāli." Pašreiz esošās programmas un lietotnes ir balstītas tieši uz šo faktu – tās ir veidotas tā, lai cilvēku iemanipulētu kādam izdevīgā virzienā. "Tādam racionālam algoritmam, kas ir uztrenēts šo lietu darīt, tas ir ārkārtīgi viegli. Mēs reizēm pat neapzināmies, kā ar mums manipulē, lai mēs turpinātu dalīties – turpinātu dot šo informāciju." Galvenais ieteikums, kuru Jānis cenšas sniegt – mums ir jādomā līdzi tam, ko mēs darām digitālajā vidē, jādomā līdzi tam, ko mēs šajā vidē izmantojam un kāpēc. Tomēr tas nav tik viegli. "Cilvēks jau arī tehnoloģiju laikmetā ir palicis par cilvēku." Ar to domājot, ka mēs labprātīgi pieveram acis uz negatīvajām detaļām, lai tikai tiktu pie tā, ko uzskatām par tajā momentā nepieciešamu.

Šāda negatīvo aspektu ignorēšana nav attiecināma tikai uz mūsu paradumiem saistībā ar programmām vai lietotnēm. Vienā no pētījumiem tika noskaidrots, ka cilvēka uzmanība ir 8 sekundes ilga. Ja runa ir par jaunas informācijas uztveršanu vai jaunāko ziņu apgūšanu, tad šis skaitlis ļoti ietekmē mūsu spējas gūt pilnīgu viedokli. "Protams, 8 sekundēs mēs nevaram iedziļināties – tas ir tāds ātrs patēriņš, lai tikai apgūtu. Vai no tā tu saproti, kas ir pareizs? Mēs informāciju patērējam pēc tā, vai mums patīk vai nepatīk, vai atbilst vai neatbilst mūsu pasaules priekšstatam. Mums patīk redzēt pasauli tādu, kādu mēs to vēlamies redzēt, nevis tādu, kāda tā ir."

Tieši šajā laikmetā, kurā katrs var brīvi paust savu viedokli, un cilvēks var izvēlēties kādus ziņu avotus izmantot, šis rada vislielākās problēmas. "Tas šo objektīvo skatu uz realitāti kropļo – mēs jau redzam, ka ne tikai Latvijā, bet visās valstīs sabiedrības fragmentācija strauji palielinās, jo cilvēki dzīvo burbuļos un arvien vairāk atšķiras viens no otra. Pat it kā fiziski dzīvojot vienā telpā, vienā pilsētā, Rīgā." Tas ir kaut kas, kas noteikti nepalīdz mums būvēt sabiedrību labāku, bet gan tieši pretēji – tas to padara par krietni sarežģītāku uzdevumu. "Grūti, protams, un es saprotu, ka cilvēki tādi ir, bet mans pamataicinājums ir domāt."

Bezmaksas produkta būtība

"Man vienmēr bērnībā mācīja – kas ir par brīvu? Par brīvu ir siers peļu slazdā!" Lielākā daļa cilvēku izmanto aplikācijas, kuras ir bez maksas, taču ne vienmēr visi aizdomājas līdz cenai, kuru viņi patiesībā maksā. Daļā gadījumu tas ir tikai telefona numurs, lokācija un vēl kas cits. Tomēr ir aplikācijas, kuras savāc visu, ko var savākt, un pārdod tam, kurš ir gatavs pirkt. Īpaši, ja tas ir viedtālrunis, ar kuru jūs šīm lietotnēm piekļūstat.