Kas ir rītdienas tūrisms un vai mežu terapija ir Latvijas tūrisma nākotne?

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) organizētajā jaunrades festivālā iNovuss šogad varēs iepazīties ar “Futūristu” telti, kur trīs dienu laikā norisināsies pavisam dažādi, pat neordināri notikumi, lai ieskatītos laikmetīgas ceļošanas un ar to saistīto procesu pasaulē.

Jautāsiet, kas ir rītdienas tūrisms? Vai tas ir galamērķis, kas mīt virtuālajā realitātē vai lidojumā kosmosā? Vai tomēr tas ir pats cilvēks, kas mainās iekšēji, apskata un izvērtē savus paradumus, ir gatavs dalīties ar savu pieredzi? Cilvēks, kas spēj atrauties no darba, kas spēj skatīties uz galamērķi no citiem rakursiem? Futūristi teltī "iNOVUSS" festivālā vairāku dienu garumā tiks diskutēts par to, kas tad mūs padara par laikmetīgiem ceļotājiem, kādām grūtībām jāiziet cauri, lai spētu pieņemt varbūt pat nepopulārus lēmumus, kā ceļot, kāpēc ceļot, kam ceļot? #futūristi telts būs arī pierādījums, ka ceļošana tik tiešām ir starpdisciplināra un iespiežas dažādās citās jomās – tas tiešām var notikt virtuālajā realitātē, tas var notikt uz galda vai pat pašu cilvēku apziņā. #futūristu teltī rītdienas tūrisms kļūs par katra šodienas lēmumu un pierādīsies kā dzīves sastāvdaļa.

Programmas laikā paredzētas gan prezentācijas, kuras sniegs veiksmīgas un radošas iniciatīvas Latvijas tūrismā, vairāk stāstot par savām likstām un jokainiem starpgadījumiem produktu attīstībā, gan vesela ekspedīcija pilsētvidē nakts garumā "Movement Spontaneous" vadībā. Tās papildinās diskusijas par Latvijas tūrista paradumiem un interesantām tēmām, kas maina gan pieredzējuma, gan pakalpojuma dizainu. Piemēram, Martins Kiems no Dienvidtiroles Itālijā uzstāsies ar prezentāciju par mežu terapiju un biznesa uzsākšanu relaksācijas tūrismā, kurā Latvija, it sevišķi mūsdienās, varētu gūt labus panākumus.

"Mežu peldes" un meditācija brīvā dabā Japānā un pēc tam Dienvidkorejā jau ir atzītas ka reālas stresa mazināšanas un vispārējās garīgās un fiziskās veselības uzlabošanas "zāles" jau kopš astoņdesmito gadu sākuma. Šobrīd abās valstīs kopā ir jau vairāk nekā 100 mežu terapijas bāžu, kuru mērķis ir sniegt iespēju atgūt sasaisti ar dabu, izbaudot katru tās sniegto niansi, tīrību, tukšumu. Martins Kiems ir mežu terapijas eksperts ar psihologa izglītību un vairāk nekā 10 gadus pasniedzis apzinātības lekcijas. Mežu terapija ir saistoša it sevišķi Latvijai, kurai ir milzīgs neizmantots potenciāls – daudz un dažādu mežu, maza antropogēnā slodze un kopumā rāms dzīves ritms, ko varētu veiksmīgi veicināt kā produktu. Par to arī runās Martins Kiems.

Vēl programmas laikā paredzēti arī paveiktā ziņojumi no četrām Latvijas pilsētām, kas jūnijā piedzīvoja savas pirmās "Radošo industriju tūrisma misijas" – darbnīcu ciklu, kuru organizēja LIAA Tūrisma departaments mazajā Latvijas pilsētām, lai radoši palīdzētu tām atrast iespējas un pārvarēt izaicinājumus tūrisma nozarē. Staiceles, Līgatnes, Aknīstes un Aizputes pārstāvji divu mēnešu laikā būs izanalizējuši darbnīcās un darba grupās veiktos uzdevumus un iegūto materiālu gan saistībā ar mērķauditoriju segmentiem, gan pilsētas tēlu, gan radošo industriju iesaisti pilsētas piedāvājuma veidošanā un mārketingā, kā arī vietu atdzīvināšanu.

Tiks parādīts, ka tūrisms nav vienšķautņains, ka ceļošana mūsdienās un jo vairāk rītdien būs visu mūsu zināšanu, emociju, pieredzējuma kopums. Nekas nemainās tajā, ka cilvēki ceļo, mainās tikai izpratne par tūrisma dziļumu. Arvien sarežģītāks ir tūrists kā tēls, jo arī mēs paši ceļojam arvien vairāk un mums pašiem ir arvien bagātīgāka pieredze un iespaidi, kas neļauj izdarīt virspusējus secinājumus. Arvien daudzslāņaināka kļūst mobilitāte – kā pārvietojamies, kur un kāpēc, tiek uzdoti jautājumi par mūsu paradumu lietderību. Visbeidzot, globālo procesu ietekme ir saistoša arī mūsu mentālajai labsajūtai, ko bieži vien mēģinām dziedēt tieši ar ceļošanu. Tieši šodien un vēl jo vairāk rītdien par to tiks domāts arvien vairāk – kā pieredzējums un iespaidi ceļojot tepat blakus novadā vai otrā pasaules malā, palīdzēs mums atlabt no steigas, apkārtējās vides un turēt sevi mūžīgā iedvesmā?

Vēl kāds īpašs notikums būs ceļojumu blogu vai ceļojumu žurnālistikas autoru tekstu lasījumi, kuriem iepriekš augustā tiks izsludināta "OPEN CALL" pieteikšanās. Lasījumiem varēs pieteikties jebkurš, un 1. septembrī pēcpusdienas laikā tos pavadīs ambienta mūzika Jēkaba Nīmaņa izpildījumā.

1. septembris būs īpaši draudzīgs visa vecuma apmeklētājiem, #futūristu teltī notiks galamērķu minēšanas mači virtuālajā realitātē, jaunās Latvijas apceļošanas spēles "Šurpu Turpu" publiskā spēlēšana, un citas aktivitātes.

Ieeja pasākumā būs bez maksas, plašāka informācija par festivālu meklējama "iNOVUSS" mājaslapā, kā arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras "Facebook" lapā.

Projekts tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība" pasākuma ietvaros.